Matt Taven: Un puertorriqueño portando oro en IMPACT Wrestling

Los puertorriqueños somos las criaturas más peculiares del mundo. No importa donde estemos, cuando escuchamos un “wepa”, ya sabemos que ese tiene la mancha de plátano en la piel. Existe una comunidad enorme de puertorriqueños y descendientes de puertorriqueños que generación tras generación han vivido en Estados Unidos. Después de todo, el mundo es demasiado pequeño para los boricuas, pues pueden encontrarnos en casi todos los países.

Conoce la historia de Matt Taven. Su mamá es puertorriqueña y su papá es italiano. Es tímido para hablar español, pero lo entiende perfectamente. No tan sólo por su tiempo luchando en México, si no por su propia supervivencia viviendo con una madre boricua. Matt viajaba a la isla frecuente, lo regañaban en español y creció con la monoestrellada en cada esquina. Se siente orgulloso de representar la tierra de su madre y su tierra, Puerto Rico.

Matt es un fenómeno dentro de la industria de la lucha libre que ha recorrido el mundo. Este debutó en el 2008 y desde ese entonces su carrera sólo ha ascendido. Firmó con Ring of Honor (ROH) relativamente rápido en su carrera. Estelarizó Aniversario 85 del CMLL en México. Ganó títulos en NJPW, ROH, CMLL y ahora, IMPACT Wrestling.

Posterior al cierre inicial de la empresa ROH, Matt Taven, ex Campeón Mundial Peso Completo de dicha empresa, se topó en la misma situación que decenas de talentos en dicho roster. ¿Ahora que hago? Afortunadamente para Taven, una puerta cerraba y otra abría para él. Este recibió una llamada de IMPACT Wrestling, anteriormente conocida como TNA, una de las empresas principales de lucha libre a nivel global.

Allí logró establecerse junto a la facción “Honor No More”. Junto a su compañero Mike Bennett recientemente ganaron los Campeonatos Mundiales en Parejas de dicha empresa posterior a haber derrotado a The Good Brothers. Michael Morales Torres de Lucha Libre Online tuvo la oportunidad de hablar con Matt Taven en exclusiva para Metro y El Calce. Esto fue lo que nos dijo:

Michael Morales Torres: “Háblame un poco de tus raíces. ¿Cuán conectado estás a la cultura puertorriqueña?”

Matt Taven: “Soy mitad puertorriqueño. No hablo mucho español, pero entiendo prácticamente todo. Cuando las cosas se encendían en mi casa, mi madre comenzaba a maldecir en español. También escuchaba a mis primos (discutiendo) todo el tiempo”.

“Soy mitad italiano y mitad puertorriqueño. Créeme, mi hogar era ruidoso. Había mucho pasando a la vez. Tenemos familia que vive en la isla. Voy cada cierto tiempo. Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de regresar hace un rato por mi itinerario de lucha”.

“Siempre he querido luchar en Puerto Rico, pero cada vez que aparece la oportunidad pasa algo o tengo algo programado. Espero poder ir a luchar allí y pasar una buena cantidad de tiempo nuevamente. Mi familia es del sur, del área de Ponce. Hay muchas cosas que vi de niño que quiero vivir ahora de adulto”.

“Quiero poder ver la casa de mis abuelos nuevamente. Espero poder regresar a Puerto Rico lo antes posible. Quiero pasar un buen tiempo luchando allí porque tienen una cultura muy rica en cuanto a lucha libre. Mi itinerario no lo ha hecho posible, pero espero (volver) pronto”.

No olviden sintonizar IMPACT Wrestling, todos los jueves a las 8:00pm (ET) a través de AXS TV o el canal de YouTube de IMPACT. Estos estarán llevando a cabo el evento Victory Road, el viernes 23 de septiembre en Nashville, Tennessee. Posteriormente tendrán su evento más grande del año, Bound for Glory, el viernes 7 de octubre en Albany, Nueva York. Ambos evento están disponibles para pre-ordenarlos por PPV con la plataforma FITE TV.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.