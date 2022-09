La mordida, el llanto y la puerta: Un domingo con CM Punk en AEW

CM Punk derrotó a Jon Moxley en All Out este pasado domingo para coronarse nuevo campeón mundial peso completo unificado de AEW y ostentar el título por segunda ocasión en su carrera. Te imaginas que debe estar más que feliz, pues además lo ganó en su ciudad natal, Chicago, frente a sus amigos y familia. ¿Debe estar feliz cierto? ¡Pues no mi “ciela”! Aquí el chisme...

El nuevo campeón mundial de AEW, CM Punk, emitió unas fuertes declaraciones durante la conferencia de prensa posterior al evento All Out. Punk comenzó diciendo que nunca tuvo nada que ver con la situación de Colt Cabana, a quien se refirió todo el tiempo por su nombre real, Scott Colton. Ya aquí comenzamos horrible, pues los talentos siempre cuidan mucho su nombre real y mantienen un personaje en todo momento. CM Punk alega que Colt Cabana no quería verlo en la cima y que ya hace mucho no son amigos.

La situación fue en picada cuando CM Punk dijo que se tenía que sentar ahí a hablar de Colt Cabana por una irresponsabilidad de los vicepresidentes ejecutivos de AEW. De hecho, esto ocurrió en los primeros dos minutos de la conferencia de prensa. CM Punk acusó a los ejecutivos de AEW de estar difundiendo mentiras a los medios de comunicación sobre la situación con Colt Cabana y Punk. El llamado “mejor en el mundo” procede a cuestionar el acto en donde Hangman Adam Page hizo una “promo” en donde hizo referencia al problema entre ambas partes. CM Punk posteriormente se refirió a Hangman Adam Page como un “idiota sin cabeza”.

Lo peor de todo, es que esto no es historia, si no una serie de problemas que CM Punk tiene en la vida real, pues Colt Cabana terminó demandando a CM Punk para nivelar el caos en corte ocasionado posterior a la demanda de la WWE a Punk y Cabana hace más de una década. El Dr. Christopher M. Amann, médico de la WWE en aquel momento, demandó a CM Punk y Colt Cabana en el 2015 por difamación, pues posterior a la salida de Punk de la WWE, este apareció en el podcast de quien en aquel momento era su mejor amigo, Colt Cabana, acusando al médico de negligencia y obligarlo a luchar lesionado. Posteriormente Cabana demanda a Punk en el 2018, pues alegadamente Punk prometió pagar los gastos legales de Colt Cabana, que nada tuvo que ver en el asunto fuera de prestar su foro, y según Cabana en el 2018, eso no ocurrió. Situación que Punk alegó que era falsa y que él sí había pagado a Cabana los gastos acordados.

¿No se me perdieron verdad? Un caos ocasionado por demandas y un CM Punk odiando el mundo en Chicago pueden ser lo mejor que le he pasado a tu empresa o lo peor que habrás vivido hasta el momento. Pregúntenle a WWE. Volviendo a la conferencia de prensa, Punk posteriormente acusó a Hangman Page de poner en peligro el primer evento de AEW (según Punk) en recaudar sobre de 1 millón de dólares en ventas a costillas de Punk (lo dijo él mismo).

CM Punk continúa diciendo sin ningún tipo de remordimiento ni preocupación que hay dos personas en el mundo que han ganado mucho dinero a su nombre. Luego procede a decir que esas dos personas son Vince McMahon y Colt Cabana. A todo esto, el dueño de AEW, Tony Khan, quien también es uno de los dueños de los Jaguares de Jacksonville en la NFL y el Fulham FC de la Premier League, estaba ahí sentado haciendo decenas de expresiones faciales deseando nunca haber sentado a Punk esa noche. Cabe destacar que los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW también son talentos. Estos son Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson, conocidos en colectivo como The Elite, integrantes fundadores de la empresa AEW en donde Punk hoy trabaja.

¿Acabó el drama verdad? Si, en la mesa de la conferencia de prensa. Ahora es que viene la parte jugosa del chisme. Vámonos al camerino de AEW varios minutos después. CM Punk se marchó de la conferencia y la misma continuó con otros talentos con Tony Khan a punto de desmayarse. De momento, el caos estalla backstage en AEW, otra vez.

Fightful Select, The Wrestling Observer y Lucha Libre Online reportan que los Vicepresidentes Ejecutivos de AEW estaban sumamente furiosos con CM Punk. Estos estaban amenazando con abandonar la empresa esa noche posterior a la escena pública de Punk. Obviamente CM Punk tiene mucho “heat” tras bastidores en AEW.

Aquí es donde la situación se salió de control. Fightful Select reporta que The Young Bucks comenzaron a tocar fuertemente la puerta del camerino de CM Punk posterior a sus comentarios hechos en la conferencia de prensa de AEW All Out. Debido a que Punk no contestó, Los Young Bucks le derribaron la puerta a patadas. CM Punk alegadamente lanzó golpes a Matt Jackson de los Young Bucks. CM Punk posteriormente arrojó una silla que golpeó a Nick Jackson de los Bucks en el ojo. Kenny Omega también estuvo involucrado en la pelea.

El entrenador y amigo de CM Punk, quien también es productor de AEW, Ace Steel, alegadamente mordió a Kenny Omega en medio de la pelea y lo agarró por el pelo. No, no es una broma. Si, espero que The Elite mínimo saquen una camisa de ello. ¡Que locura! Este caos duró aproximadamente seis minutos. El oficial de seguridad principal de AEW tuvo que salir corriendo de la conferencia de prensa a cesar el fuego en el camerino.

The Wrestling Observer recalca que la situación backstage ocurrida en AEW con CM Punk & Ace Steel vs The Elite no es una historia ni nada por el estilo. El reporte añade que ya hay un equipo legal envuelto y por eso la empresa no puede hablar al respecto. Fightful Select reporta que varios talentos de AEW expresaron que no entienden como CM Punk no ha sido dejado en libertad de AEW aún posterior a lo ocurrido la noche de All Out.

Por último, Sports Illustrated reporta que se espera que todas las personas involucradas en ese altercado backstage sean suspendidas. Añaden que CM Punk y Ace Steel serán suspendidos o despedidos. ¿Qué creen que pase? ¿Se irá CM Punk de regreso a su casa una vez más?

