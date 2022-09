Jugador de Puerto Rico entre los mejores del Mundo en Sub 15

El jardinero izquierdo del equipo de Puerto Rico, Isaac Carrasquillo, fue escogido como el mejor jugador de su posición en la recién concluida Copa Mundial Sub 15 de béisbol, celebrada en la ciudad de Hermosillo, México. El cagüeño registró el mejor promedio de bateo del conjunto puertorriqueño con .421, octavo entre todos los participantes del Mundial.

“Es un orgullo para mi, para esto he trabajado en toda mi niñez. Fue un orgullo, de verdad que no me lo esperaba”, expresó Carrasquillo.

En total fueron ocho los hits conectados por el pelotero boricua con tres carreras anotadas y cinco empujadas. Su porcentaje fue el segundo más alto de todo el torneo con .607.

“La clave fue trabajar todos los días sin descanso, estar siempre unido con mi equipo”, dijo el jugador, quien le dedicó el logro a sus padres, su abuela y a toda su familia.

En su debut en un Mundial Sub 15 de béisbol, Puerto Rico concluyó en la quinta posición con récord de 4-4, con victorias sobre Venezuela, Sudáfrica, Guam y Panamá. Cayeron ante Estados Unidos, China Taipei, Cuba y Japón.

“Me voy con la frente en alto y bien orgullo de lo que pudieron hacer, no solo mi equipo de trabajo, sino todos los jugadores de nosotros. Se trabajó, no te puedo negar que me sorprendieron los muchachos, sobre todo el compromiso que tuvieron los jugadores y los padres porque este es un trabajo en equipo”, resaltó Joey Solá, dirigente del equipo.

El director del programa de Equipos Nacionales de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Frankie Higginbotham, pasó revista de la actuación del equipo en el torneo. “Luego de cuatro meses de estar preparándonos para el Mundial, no conseguimos la meta que queríamos que era una medalla, pero llegamos en un quinto lugar sumamente respetable”, expresó.

“Estamos en camino de lograr grandes cosas para Puerto Rico en el programa juvenil y en un primer mundial llegar en el quinto lugar yo creo que habla del trabajo que se está haciendo de parte de la Federación y de todos los que colaboramos de una manera u otra hacia el bienestar de los muchachos”, agregó.