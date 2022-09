Estos fueron los resultados de “All Out” de la AEW este fin de semana

All Elite Wrestling presentó ayer su evento All Out desde el Now Arena en Chicago, Illinois. Esta es la empresa que es considerada competencia directa de la WWE. La misma es propiedad de Tony Khan, uno de los propietarios de los Jacksonville Jaguars de la NFL y del Fulham FC de la Premiere League.

He aquí los resultados de uno de sus evento principales en el año:

AEW All Out Zero Hour:

Por los Campeonatos Mixtos en Parejas de AAA: Sammy Guevara y Tay Melo (C) sobre Ortiz y Rubi Soho vía Tay-KO de Melo a Soho para retener los títulos.

Por el Campeonato FTW:

Hook (C) sobre Angelo Parker w/ Matt Menard vía The Redrum para retener el título.

Por el Campeonato All Atlantic de AEW:

PAC (C) sobre Kip Sabian vía Black Arrow para retener el título en una sólida lucha.

Luego de la lucha, Tony Schiavone entrevista a PAC y este dice que busca competencia. En ese momento aparece Orange Cassidy y lo confronta.

Eddie Kingston sobre Tomohiro Ishii vía Northern Lights Bomb.

AEW All Out 2022:

Casino Ladder Match

The Joker fue el ganador y tiene una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Completo de AEW.

Participaron: Andrade El Ídolo, Claudio Castagnoli, Dante Martin, Wheeler Yuta, Rey Fénix, Rush y Penta Cero Miedo.

Torneo por los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW:

The Elite (The Young Bucks: Matt Jackson y Nick Jackson, y Kenny Omega) sobre The Dark Order (John Silver y Alex Reynolds) y Hangman Adam Page cuando Omega cubre a Silver y esta forma The Elite se coronan como los Primeros Campeones Mundiales de Tríos de AEW.

Por el Campeonato Femenino TBS

Jade Cargill (C) sobre Athena w/ Leila Gray y Kiera Hogan vía Jaded para retener el título.

Six Man Tag Team Match

Los Campeones Mundiales en Parejas de Ring Of Honor, Campeones en Parejas IWGP de New Japan y Campeones Mundiales en Parejas de AAA, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) y el Campeón TNT Warlord sobre The Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) y Jay Lethal w/ Sonjay Dutt y Satnun Singh vía 2 Powerbombs de Warlord a Lethal.

Luego de la lucha los rudos atacan a FTR y Warlord hasta que Samoa Joe hace el salve para los técnicos.

Powerhouse Will Hobbs sobre Ricky Starks vía Spinebuster.

Por los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEW

Swerve In Our Glory (Keith Lee y Swerve Strickland) (C) sobre The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) w/ Billy Gunn vía Powerbomb/Stomp Combination a Bowens para retener los títulos:

Por el Campeonato Interino Femenino de AEW

Fatal Four Way Match:

Toni Storm sobre Britt Baker /w Rebel, Hikaru Shida y Jamie Hayter vía DDT a Hayter para ganar el título interino.

Christian Cage sobre Jungle Boy vía Killswitch. Chris Jericho sobre Bryan Danielson vía Judas Effect. Backstage, Daniel García estuvo observando la lucha.

Sting, Darby Allin y Miro sobre House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews) cuando Darby Allin cubrió a Black.

Por el Campeonato Mundial Peso Completo de AEW

CM Punk sobre Jon Moxley (C) vía GTS para ganar el título por segunda ocasión.

Luego de la lucha, en backstage, revelan que The Joker es MJF. Este sale al escenario y le sonríe a Punk para de esta forma terminar este largo evento.

