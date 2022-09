Carlitos Colón vs. Ric Flair: El día que la lucha libre volvió a ser cultura

Carlitos Colón vs. Ric Flair (Jayrold Colombani de Lucha Libre Online)

“Vente vamos al aniversario. Vente vamos a gozar la acción. Luchadores del mejor calibre enfrentados con gran emoción”. Esa es la letra del tradicional tema o “jingle” que a todos nos viene a la mente cuando mencionamos “lucha libre” en Puerto Rico.

La WWC es la empresa tradicional por excelencia en el 100 por 35. WWC fue fundada en el 1973 y desde ese entonces quedó impregnada en la cultura del puertorriqueño, quienes esperaban con ansias que llegara el fin de semana para ir a distraerse a la “lucha libre”. ¡Y no es para menos! Ir a gritarle a los rudos desde las gradas es una terapia psicológica por un precio económico que te permite salir liberado al final de la cartelera. Digo, eso si el rudo no prevalecía con la victoria y deciden quemar un auto. Pregúntenle al Bronco #1 lo que le pasó en Loíza.

Sin embargo, cuando mencionamos lucha libre puertorriqueña inmediatamente nos viene una persona a la mente. Carlos Colón Sr. era la figura que puertorriqueño aclamaba durante décadas y recorrían la isla entera para poder disfrutar de su arte. El 26 veces Campeón Universal de la WWC había estado pasando por una mala racha debido a su estado de salud física. Digo, o al menos eso pensamos.

El sábado 6 de agosto del 2022 la WWC celebró el evento Aniversario 49 en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Llegaba a la isla el legendario Ric Flair después de mucho tiempo y sólo tenía una solicitud, que Carlos Colón Sr. estuviera en la esquina de su hijo, Carlito, mientras el Nature Boy estaba en la esquina de su yerno, Andrade El Ídolo. Hubo rumores de que Carlos Colón Sr aparecía allí esa noche, pero era incierto debido a todos los reportes y rumores sobre su estado de salud. De momento, en medio del evento estelar de la noche suena la música.

“Soy boricua”. El Rubén Rodríguez se quería caer. Sale por la cortina Carlos Colón Sr y Ric Flair abre los ojos como si hubiese presenciado un fantasma ante sus ojos. Ric Flair le hace frente y ambos se quitan sus chaquetas. Puerto Rico estaba en medio de la euforia. Dos grandes héroes frente a frente una vez más como si nunca hubiese pasado el tiempo.

¡Jua! ¡Jua! ¡Jua! Carlos Colón Colón conecta a Ric Flair con jabs y le pega su clásico cabezazo. A todo esto, Carlito Caribbean Cool, hijo de Carlos Colón Sr, estaba incrédulo al ser testigo de lo que sus ojos presenciaban. ¡Es Carlitos Colón! ¡Y le estaba metiendo las manos a Flair!

¿Qué pasaba por la mente de Carlito a todo esto? Bueno, mil cosas, pero ponerlo en palabras debe ser difícil. ¡Es tu papá! ¡Es tu héroe! Josean Montesino de Lucha Libre Online habló con el ex Campeón Intercontinental, Estados Unidos y en Parejas Unificado de la WWE.

Esto fue lo que nos dijo:

Josean Montesino: “¿Carly, qué sentiste al ver a tu papá intercambiando golpes una vez más en su carrera contra Ric Flair en Puerto Rico?”

Carlito: “Yo sentí lo que sintió todo el mundo. ¡Un gran orgullo! No es sólo porque es mi padre, sino ver a esas dos grandes leyendas batallar una vez más después de muchos años. Ver que a mi papá todavía le queda algo en el tanque a sus 70 y pico de años y verlo animarse de esa manera me llena de alegría. No puedo describir lo que sentí esa noche. Estoy súper orgulloso de él. Él sigue siendo una leyenda”.

¿Fuiste testigo de ese hito? Cuéntanos, qué sentiste al ver a Carlos Colón Sr y Ric Flair cara a cara una vez más. No olvides sintonizar las súper estrellas de la lucha libre de la WWC, todos los sábados y domingos a la 1:00pm por WAPA y WAPA América. También puedes conseguir sus programas a través del canal de YouTube oficial de la WWC.

Este sábado WWC presenta Septiembre Negro, este sábado 10 de septiembre a las 8:00pm en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Estarán en acción: Mr. Rayting Ray González Sr, el Campeón Universal de la WWC Intelecto 5 Estrellas, Xavant, Gilbert, entre otras grandes estrellas. Boletos disponibles el mismo día en la boletería del coliseo Mario Quijote Morales. Pendientes a Lucha Libre Online para más información.

¡Volvamos a inculcar la lucha libre como cultura puertorriqueña! Nos vemos este sábado en Guaynabo.

Créditos a Jayrold Colombani de Lucha Libre Online por las fotos.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.