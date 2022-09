Puerto Rico se posiciona entre los mejores y logra el pase al torneo premundial de beisbol

Con un récord de 4-4, la selección de Puerto Rico logró la quinta posición en su primera participación en la Copa Mundial Sub 15 de béisbol, celebrado en la ciudad de Hermosillo, México.

“Me voy con la frente en alto y bien orgulloso de lo que pudieron hacer, no solo mi equipo de trabajo, sino todos los jugadores de nosotros. Se trabajó, no te puedo negar que me sorprendieron los muchachos, sobre todo el compromiso que tuvieron los jugadores y los padres porque este es un trabajo en equipo”, resaltó el dirigente del equipo puertorriqueño, Joey Solá.

Puerto Rico logró victorias frente a Venezuela, Sudáfrica, Guam y Panamá. Cayeron ante Estados Unidos, China Taipei, Cuba y Japón.

El próximo encuentro del equipo puertorriqueño para el torneo premundial Sub 18, está programado para noviembre de este año en México.

Con todo esto, Solá dijo que el trabajo de identificar al mejor talento disponible, para llevarlo a un clasificatorio y obtener el pase al Mundial rindió “buenos frutos’', “duró cuatro meses”, concluyó.

Solá hizo un llamado a las ligas juveniles del país para que se unan al esfuerzo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico para encaminar el programa de Equipos Nacionales Juveniles.

“Tenemos que poner de nuestra parte. Físicamente debemos desarrollarnos un poquito más, establecer un plan cónsono en todos los programas. Cuando vienes a estos torneos y ves los físicos de los equipos de Latinoamérica y Estados Unidos son mucho más desarrollados”, estableció.

Por su parte, el director del programa de Equipos Nacionales de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Frankie Higginbotham, pasó revista de la actuación del equipo en el torneo. “Luego de cuatro meses de estar preparándonos para el Mundial, no conseguimos la meta que queríamos que era una medalla, pero llegamos en un quinto lugar sumamente respetable”, expresó.

“Estamos en camino de lograr grandes cosas para Puerto Rico en el programa juvenil y en un primer mundial llegar en el quinto lugar yo creo que habla del trabajo que se está haciendo de parte de la Federación y de todos los que colaboramos de una manera u otra hacia el bienestar de los muchachos”, indicó.