Hugo Savinovich revela porqué decidió luchar una vez más en su carrera

En la vida de un luchador la parte más difícil es ponerle un punto final a su carrera. Muchos consideran la industria de la lucha libre como la mafia, pues una vez ingresas a la misma, es muy difícil salir, pues la misma industria te motiva a regresar. Ric Flair hace poco tuvo su última lucha a sus 73 años y el Invader #1 dio su última lucha en IWA a sus 76 años. Una generación de súper estrellas están diciendo adiós a los cuadriláteros y poniendo punto final a sus carreras.

Hugo Savinovich es la voz de la lucha libre en español a nivel global. Este laboró para la WWE por 17 años como comentarista en español y por varios años como creativo de la WWE. Actualmente labora con la empresa principal de lucha libre en México, Lucha Libre AAA, en donde trabaja como comentarista en español y segundo al mando en asuntos creativos de la empresa. Pero antes de tener una exitosa carrera en el micrófono, Hugo Savinovich tuvo una exitosa carrera de luchador. En la misma recorrió el mundo luchando en países como Puerto Rico, Japón, República Dominicana, México, Estados Unidos y hasta Japón.

Sin embargo, todos recordamos su carrera en los cuadriláteros por aquella rivalidad con su eterno némesis, El Profe. Bueno, pues llegó la hora de ponerle punto final a eso también. Hugo Savinovich anunció que tendrá su última lucha el 5 de noviembre a las 8:00pm en el Humacao Arena. El hijo de Doña Mélida se trepa al cuadrilátero una última vez en su carrera buscando cobrarse la bofetada que le dio El Profe, quien incluso se atrevió a faltarle el respeto a la memoria de la fenecida esposa de Hugo, Diana Méndez-Savinovich.

En un altercado ocurrido en Kissimmee, Florida, El Profe llamó a Hugo poco hombre enfrente de todos. La gota que colmó la copa fue cuando Profe le dijo a Hugo Savinovich mirándolo a los ojos que su amada “rubia” (como Hugo apodaba a su esposa) sabía que Hugo siempre fue “poco hombre”. Acto seguido, Hugo Savinovich, siendo pastor, sacó un derechazo y se lo conectó en seco en toda la boca al Profe, quien posteriormente intercambió golpes con Hugo.

Michael Morales Torres de Lucha Libre Online habló con Hugo Savinovich en exclusiva para Metro Puerto Rico y El Calce. Este nos relata el momento en que tomó la decisión de dar una última lucha en su carrera a sus 63 años. En adición nos habla de su rivalidad con El Profe y porque Puerto Rico era la sede perfecta para el punto final de su carrera.

Esto fue lo que nos dijo:

Michael Morales Torres: “¿Por qué motivo Hugo Savinovich decide salir del retiro para dar una última lucha en su carrera? ¿En que momento exacto te pasó por la mente subirte al cuadrilátero nuevamente?”

Hugo Savinovich: “Estaba en México. Para ser exacto, en Mazatlán, Sinaloa. A los 63 años le subí a lo que se llama ‘parasailing’. Estando allí arriba tuve unos minutos de una visión. Se hizo muy claro de que no había terminado mi riña contra El Profe. Si podía hacer esto a mis 63 años de estar volando tan alto, tenía que cerrar ese capítulo con El Profe, pues por más de 30 años nunca tuvimos la lucha de desempate. Estamos 1-1 aún. Si podía subirme a un ‘parasailing’, podía subirme al cuadrilátero”.

Michael Morales Torres: “¿Porqué motivo seleccionan Puerto Rico como la sede?”

Hugo Savinovich: “No hubo una duda de seleccionar a Puerto Rico como la sede. Lo de nosotros (la rivalidad con El Profe) comenzó cuando éramos jóvenes. Él con Chicky Starr y yo con Chief Cherokee como pareja. Creció ese reto y celo personal de él hacia mi. Creo que en parte también de mi persona hacia él. Nunca dejamos de competir. Luego se hizo personal en nuestras dos luchas. Nunca nos hemos caído bien. La parte de hacerlo en Puerto Rico es porque todo comenzó ahí. Es el lugar en donde todo esto termina el 5 de noviembre en el Humacao Arena. Es personal. Esto no es para hacer otra revancha. Lo que yo cobre será donado al Comedor Social de la Kennedy en Puerto Rico y a varios centro de alimentación de niños y envejecientes de escasos recursos en Centro América. Así que tampoco me motivó el dinero. Sólo el deseo de ponerle punto final a esta rivalidad qué pasó de la vida real al cuadrilátero”.

Michael Morales Torres: “Tienes acceso a talentos de todos los rosters de todas las empresas de lucha en el mundo. Pudiste luchar contra cualquier talento que quisieras. ¿Porqué tiene que ser El Profe esa persona?”

Hugo Savinovich: “Quiero agradecer a Metro Puerto Rico por esta alianza con Lucha Libre Online. Queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a que la lucha libre vuelva a parte de la cultura del puertorriqueño. Hace un tiempo él le pegó una bofetada y eso encendió la mecha en mi. Tiene que haber una conclusión”.

“Yo gané una lucha. Profe ganó la otra. Esta es la última batalla decisiva. No habrá revancha. Es un riesgo, pero soy un hombre de fe. El mensaje de esto no es sólo Profe vs Hugo. Es dejarle saber al mundo que uno puede levantarse en contra de todas las tormentas. Me afectó mucho la partida de mi esposa, Diana. Me hizo mucho daño estar sin ella. No fue fácil levantarme”.

“A Angelo (nombre real de El Profe) se le fue la mano. Mencionó el nombre de mi señora esposa, quien falleció. Un incentivo más de que tengo que cerrarle la boca en la tercera lucha entre nosotros dos”.

“Gracias a Metro y Puerto Rico, porque cuando yo he caído, el público de Puerto Rico ha estado ahí para ayudarme a ponerme de pie y han orado por mi. Esta es mi manera de decir gracias, dando la última lucha de mi carrera en donde todo comenzó para mi, mi hermosa Isla del Encanto, pues aunque soy ecuatoriano de nacimiento, yo también soy puertorriqueño en el corazón”.

Lucha Libre Online y Edwin Vázquez Ortega presentan: DemonManía La Batalla Final. El sábado 5 de noviembre en el Humacao Arena. En la lucha estelar de la noche: El Hijo de Doña Mélida, Hugo Savinovich, choca ante Su Majestad, El Profe, en una lucha sin descalificación y tendrá que haber un ganador. ¿Eres Team Hugo o Team Profe?

También en acción: Blue Demon Jr, L.A. Park, Ricky Banderas, entre otras grandes súper estrellas. Boletos a la venta ahora mismo en PRTicket.com

Enlace para boletos: https://boletos.prticket.com/events/es/tickets-demonmania-la-batalla-final-iwa

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.