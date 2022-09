Finn Balor: “El demonio no está muerto”

En la industria de la lucha libre existe lo que se conoce como “gimmick”, que no es otra cosa que el personaje que está interpretando el ser humano detrás de la súper estrella. En algunas ocasiones se podría tener más de un personaje en la misma empresa si la historia así lo amerita. Finn Balor es un luchador irlandés actualmente laborando para la WWE bajo la marca Raw. Balor es uno de los integrantes del grupo Judgment Day, en donde milita con la australiana Rhea Ripley y el puertorriqueño Damian Priest.

Finn fue el primer Campeón Universal de la WWE. Dentro de la empresa en la cual labora, Finn Balor tiene un alter ego que es aclamado constantemente por el Universo de la WWE. Ese alter ego es la parte más oscura de su mente, la cual cariñosamente apoda “El Demonio”. Han pasado más de tres años desde la última vez que vemos a Demon Balor aparecer en nuestros televisores y el público a diario le pregunta a Finn cuándo será la próxima vez que veamos al Demonio desatarse en la WWE.

Entrevista de Lucha Libre Online a Finn Balor Michael Martínez de Lucha Libre Online junto a Finn Balor en Cardiff, Gales.

El juanadino Michael Martínez tuvo la oportunidad de dialogar con Finn Balor para Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico en Cardiff, Gales, durante la visita de la WWE a dicho país para el evento Clash at the Castle. Obviamente la pregunta que todos hacen no podía faltar, pues nosotros también necesitábamos una respuesta o rayo de esperanza de que el Demonio seguía vivo en su mente aún. La respuesta de Finn, como de costumbre, fue una muy peculiar. He aquí lo que nos dijo:

Michael Martínez: “Finn, si no te hago esta pregunta los fanáticos me caerán encima. ¿Cuán importante para ti fue tu corrida en el 2019 con la marca NXT? Después de eso jamás volvimos a ver a ‘Demon Balor’. ¿Dejaste esa etapa (Demon Balor) atrás en tu carrera?”

Finn Balor: “Siento que esa corrida en NXT me ayudó mucho a crecer, tanto como talento como en mi carácter personal. ¿Qué te puedo decir? El demonio no está muerto Michael. El demonio regresará. Sin embargo, ahora mismo estoy completamente enfocado en lo que estamos haciendo con Judgment Day. Creo que es una posibilidad de que regrese el Demonio en un futuro, pero no será pronto. Estoy enfocado en esta versión de Finn que estamos viendo en Raw”.

Balor hizo hincapié durante la entrevista que Demon Balor regresará en el momento oportuno y cuando la historia así lo permita. Sin embargo, todo su enfoque está en su personaje actual y en desarrollarlo hasta el nivel más alto. Mientras tanto continuemos disfrutando del caos que Judgement Day continúa causando en Raw. ¿No nos creen? Pregúntenle a Rey Mysterio y Edge.

No se pueden perder la programación semanal de la WWE y Lucha Libre Online para que estén al pendiente de cualquier actualización. Agradecemos a la WWE, Joel Zietcer y el equipo de Relaciones Públicas de la WWE por el espacio. Créditos a la WWE por las fotos utilizadas en este artículo.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.