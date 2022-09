Gunther y Ludwig revelan lo más difícil de estar en la plantilla principal de la WWE

El mundo ve la gloria, pero no los sacrificios. La vida de un luchador profesional es percibida por algunos como una llena de lujos y excesos. Ric Flair le mostró al mundo las súper estrellas que viajan en jet privado, limusina, siempre tomando el champán más costoso y con el Rolex del momento en su muñeca. No es para menos, pues en la WWE, empresa líder de “wrestling” o entretenimiento deportivo en el mundo, la gran mayoría de los salarios de los talentos en el llamado “main roster” rondan en un mínimo de seis cifras al año.

Sin embargo, estas súper estrellas están lejos de sus hogares sobre 300 días al año como lo es en la gran mayoría de los casos de las súper estrellas de Raw y SmackDown, las dos marcas principales en la WWE. Gunther, anteriormente conocido como WALTER, es un luchador austriaco que mide 6 pies con 4 pulgadas, pesa cerca de 250 libras y muy extraña vez se le ve sonriendo. A quien apodan “The Ring General” es el actual Campeón Intercontinental de la WWE y junto a su compañero Ludwig Kaiser son rudos en la marca SmackDown.

Lucha Libre Online Michael Martinez junto a Gunther & Ludwig Kaiser en Cardiff, Gales. (Lucha Libre Online)

El juanadino Michael Martínez de Lucha Libre Online tuvo la oportunidad de dialogar con ambos a sólo horas del evento Clash at the Castle, en donde se esperan sobre 64,000 personas en el Principality Stadium de Cardiff en Gales, Reino Unido. Hasta los más rudos de la WWE tuvieron que reconocer que el itinerario la empresa y estar lejos de su familia es un gran reto que enfrentan a diario. Aquí sus declaraciones:

Michael Martínez: “Tengo una pregunta para ambos. ¿Cuál es la principal diferencia de trabajar en el “main roster” de SmackDown en comparación a NXT (territorio de desarrollo de la WWE)?”

Gunther: “Definitivamente la carretera. El tener que viajar. Es distinto. En NXT estábamos en Orlando todo el tiempo. Así era mucho más fácil. Estando en Smack Down tenemos que acostumbrarnos a estar lejos de casa y esa es la parte más difícil. No estar en casa”.

Ludwig Kaiser: “Pienso lo mismo que Gunther. La diferencia es estar en la carretera. Es algo bastante difícil, pero vale la pena”.

Michael Martínez: “¿Ludwig, qué haz aprendido estando al lado de un joven veterano como Gunther?”

Ludwig Kaiser: “He aprendido mucho de Gunther. Nos conocemos hace muchísimos años. Tenemos mucha trayectoria juntos. En el pasado fuimos contrincantes. Luego fuimos equipo por mucho tiempo. Yo llegué a la WWE primero. Luego Gunther llegó y nos volvieron a poner juntos. Básicamente hemos hecho nuestras carreras juntos”.

Michael Martínez: “¿Qué podemos esperar de tu lucha titular en Clash at the Castle ante Sheamus?”

Gunther: “Violencia”.

Gunther defenderá el Campeonato Intercontinental de la WWE este sábado 3 de septiembre en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, ante el irlandés más aguerrido, Sheamus. ¿Logrará Gunther retener su oro? Podrás descubrirlo en el evento Clash at the Castle, en vivo este sábado 3 de septiembre, desde la 1:00pm (ET) por la plataforma de streaming Peacock en Puerto Rico y Estados Unidos. No se lo pueden perder por nada del mundo. Continúen respaldando el deporte de las mil emociones.

Créditos a la WWE, Joel Zietcer y el equipo de relaciones públicas de la empresa por las imágenes utilizadas en este artículo.

Este artículo es publicado gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.