Bad Bunny regresará a los cuadriláteros de la WWE

La WWE presentó hoy Clash at The Castle ante un abarrotado Principality Stadium con cerca de 63,000 personas presentes. En dicho evento tuvimos la oportunidad de ver al Campeón Mundial Peso Welter de la UFC, Leon Edwards, el Campeón Mundial Peso Pesado de la WBC y The Ring, Tyson Fury, entre otros atletas y celebridades que dijeron presente hoy en Cardiff, Gales. Recientemente nuestro Bad Bunny, el artista número uno del mundo, estuvo en los cuadriláteros de la WWE e incluso, fue anunciado como una súper estrella de la WWE por la actual Co-CEO de la WWE, Stephanie McMahon, hace varios meses. Este dejó su huella por su profesionalismo y ética de trabajo en la WWE.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del exponente urbano, tuvo la oportunidad de impresionar muchas personas como The Undertaker y Stone Cold Steve Austin, quien al día de hoy sólo hablan maravillas del intérprete puertorriqueño. Entre las personas que Bad Bunny logró impresionar está el actual Jefe Creativo de la WWE, Paul Levesque, conocido en la WWE como Triple H. Este le tiene al artista mucha estima.

El juanadino Michael Martínez logró conversar con el 14 veces Campeón Mundial Peso Completo de la WWE, Triple H, posterior al evento Clash at the Castle. En la mejor pregunta de la noche, Martínez logró que Triple H se expresara sobre Bad Bunny. Incluso, habló sobre si volveremos a ver al mejor artista del año según MTV en los cuadriláteros de la WWE.

Esto fue lo que nos dijo El Rey de Reyes:

Michael Martínez: “Vi esta noche figuras como Leon Edwards y Tyson Fury. Mil cosas pasaron por mi mente y no puedo evitar hacerte esta pregunta… ¿Crees que haya espacio y oportunidad para ver a Bad Bunny en un cuadrilátero de la WWE una vez más?”

Triple H: “Hiciste tu pregunta sobre el trabajo arduo, pasión, dedicación y sacrificios de por medio para ser una súper estrella de la WWE. Personas como Bad Bunny, Pat McAfee o Logan Paul traen un nivel de emoción a los fanáticos fuera de lo que hacemos. Pero amo trabajar con ese tipo de personas (celebridades) cuando tienen la misma pasión por esto que tienen nuestras súper estrellas”.

“Una cosa sobre Bad Bunny es que, cuando comenzamos a trabajar con Bad Bunny para la lucha contra The Miz, en ese periodo de tiempo, yo estaba en el Centro de Desarrollo de la WWE semanal. Cada vez que iba allí, me decían: ‘Bad Bunny está en el otro cuarto por si quieres ir a saludarlo’. Allí estaba bañado en sudor, golpeado y sobreviviendo. Cuando le dijimos sobre el evento, Bad Bunny consiguió una casa en Orlando, se mudó allí y fue al Centro de Desarrollo todos los días”.

“No puedes ser tan bueno, tan rápido como Logan Paul y Bad Bunny sin poner el esfuerzo que ellos pusieron. Para mi, él (Bad Bunny) merece el mismo respeto que el resto (de las súper estrellas de la WWE). Le dije a Bad Bunny después de haber trabajado la primera vez con él que se ganó mi respeto. No doy mi respeto fácilmente”.

“Las personas que no se lo quieran tomar seriamente, no quiero trabajar con ellos. Pero cuando es alguien como Bad Bunny, claro que sí. Bad Bunny y yo vamos a tener una conversación muy, muy pronto. Ya está programado. Vamos a ver qué hay disponible porque es el artista más grande del mundo. Así que vamos”.

De esta manera, Triple H, Jefe Creativo de la WWE, confirma en exclusiva para Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico que Bad Bunny regresa a los cuadriláteros de la WWE. Ya tienen su reunión pautada y estarán seleccionando la fecha muy pronto. ¿Están emocionados por ver a Benito en WWE nuevamente? No se pueden perder la programación semanal de la WWE y Lucha Libre Online para que estén al pendiente de cualquier actualización.

Agradecemos a la WWE, Joel Zietcer y el equipo de Relaciones Públicas de la WWE por el espacio. Créditos a la WWE por las fotos utilizadas en este artículo.

Este artículo publica gracias a un acuerdo de colaboración entre Lucha Libre Online y Metro Puerto Rico.