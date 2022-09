Drew McIntyre está viviendo un sueño hecho realidad

La lucha libre, “wrestling” o entretenimiento deportivo está pasando por su mejor etapa en este año 2022. La WWE es la empresa líder en este mercado, quienes cada año superan las expectativas y sus propios récords. La empresa pasó por una serie de cambios drásticos en las últimas semanas posterior a que su CEO, Vince McMahon, anunciara su retiro el pasado 22 de julio del 2022. Paul Levesque, anteriormente conocido como Triple H, está encargado del Departamento Creativo de la empresa que un día fue comandada por su suegro. Su esposa, Stephanie McMahon, junto con Nick Khan, son los actuales co-CEO de la empresa, quienes han buscado dejar su huella en la industria de las mil emociones.

Como parte de esos cambios, la WWE llevará a cabo el evento Clash at the Castle a Cardiff en Gales, Reino Unido, en el cual se espera la asistencia de sobre 63,000 personas en el Principality Stadium de dicho país. No tenemos a Hulk Hogan, Ric Flair, Bruno Sammartino o Pedro Morales llenando los estadios, pues unos no están con nosotros hoy, mientras otros están retirados de los cuadriláteros.

¿Quiénes son las nuevas caras de la WWE? El evento estelar de la tarde verá al denominado Jefe Tribal, el Campeón Universal Unificado de la WWE, Roman Reigns, defendiendo la presea máxima del entretenimiento deportivo ante el héroe local, el 2 veces Campeón Mundial Peso Completo de la WWE, El Psicópata Escocés, Drew McIntyre. Drew busca acabar con el reinado de Roman Reign, el cual posee el oro hace más de dos años, y acabar con su invicto en encuentros mano a mano, en donde nadie ha podido derrotar al Jefe Tribal hace cerca de 3 años.

Lucha Libre Online entrevista a Drew McIntyre. Michael Martínez de Lucha Libre Online posterior a su entrevista con Drew McIntyre. (Lucha Libre Online)

La marca número uno dentro de periodismo especializado en la industria de la lucha libre a nivel global, Lucha Libre Online, tuvo la oportunidad de dialogar con el primer contendiente al Campeonato Universal Unificado de la WWE, Drew McIntyre, a sólo horas de la noche más importante de su carrera. El juanadino Michael Martínez viajó a Cardiff, y en una entrevista exclusiva para Metro Puerto Rico en colaboración con Lucha Libre Online, tuvo la oportunidad de dialogar con Drew McIntyre sobre la lucha más importante de su vida. Aquí sus declaraciones:

Michael Martinez: “Hace un año atrás, aquí mismo en Cardiff, dijiste que estabas trabajando fuerte para traer un evento de PPV (eventos grandes de la WWE) para Reino Unido. Un año después aquí estamos. Eres el hombre más importante en el evento Clash at the Castle y lucharás en el evento estelar de la noche por el título más importante en nuestra industria, el Campeonato Universal Unificado de la WWE, ante nada más y nada menos que Roman Reigns. Sabemos que en WrestleMania 36 derrotaste a Brock Lesnar por el título, pero debido a la pandemia, fue en un evento sin público y no había nadie allí para celebrar. Este no es el caso. Aquí (Principality Stadium) tendrás sobre 64,000 personas en la audiencia apoyándote. Estás en casa. ¿Qué se siente estar de vuelta en casa (Reino Unido)?”

Drew - “Me siento enorme aquí en Cardiff. Me siento como Andre El Gigante”, expresó el escocés con una enorme sonrisa en su rostro. “Se siente brutal. Es un sueño hecho realidad. No te voy a mentir. En aquel momento cuando lo dije (que WWE traería un PPV a Reino Unido), no sabia si un evento de esta magnitud sucedería. Todo esto ha sucedido con un trabajo fuerte y mucha dedicación de mi parte. Queríamos tener un lugar donde todas las personas tuvieran la experiencia de conocer la ciudad y que todo esté a cercano. El Castillo, los restaurantes, las convivencias con súper estrellas, la súper tienda y todo lo demás”.

Michael Martínez: “¿Qué mensaje le podrías enviar a toda la afición latina, pero en especial, a los puertorriqueños, para que sintonicen Clash at the Castle?”

Drew McIntyre: “Los fanáticos latinos son los más apasionados siempre. Veo todos los comentarios y mensajes que me envían en Instagram. Ellos verdaderamente aman esta industria y tienen mucha pasión. Yo amo esta industria. Agradezco cada uno de sus mensajes y palabras de apoyo. Hacemos lo mejor para ustedes. Gracias”.

¿Logrará Drew McIntyre acabar con la racha y el reinado de Roman Reigns? Podrás descubrirlo en el evento WWE presenta Clash at the Castle, en vivo este sábado 3 de septiembre, desde las 3:00pm (ET) por la plataforma de streaming Peacock en Puerto Rico y Estados Unidos. No se lo pueden perder por nada del mundo. Continúen respaldando el deporte de las mil emociones.

Créditos a la WWE, Joel Zietcer y el equipo de relaciones públicas de la empresa por las imágenes utilizadas en este artículo.

Este contenido es parte de un acuerdo de colaboración entre la marcha Lucha Libre Online y el periódico Metro Puerto Rico