BSN multa a Yadier Molina por expresiones durante la serie final en las redes sociales

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció este viernes que emitió una sanción al apoderado de los Vaqueros de Bayamón, Yadier Molina, por “expresiones que constituyen conducta antirreglamentaria en el uso de redes sociales y sitios web”.

En un comunicado, la liga informó que “concluido el procedimiento disciplinario correspondiente, el BSN emitió una multa de $5,000 por comportamiento incorrecto, al amparo de las Regla 11(n) del Reglamento de Disciplina del BSN, que establece ‘violación a las disposiciones sobre el uso de redes sociales, sitios web, foros electrónicos y medios de comunicación establecidas en el presente reglamento se considerarán comportamiento incorrecto sancionable con multa de hasta $5,000, según las circunstancias del caso’”

Molina realizó varios comentarios en las redes sociales donde criticó a la gerencia de los Atléticos y a los directivos del BSN por la suspensión del cuarto partido de la serie final por problemas con el tabloncillo.

Tras las expresiones, el apoderado de los Vaqueros de Bayamón se disculpó mediante un mensaje de texto enviado al programa El Reguero de La Nueva 94.

“En serio mi gente, discúlpenme por lo sucedido, reaccioné bien agresivo pensando que estaba haciendo lo correcto y así no era. Lastimé a mucha gente y esa no era la idea, quería llevar un mensaje y no lo pude hacer de la mejor manera y ese error me va a costar mucho y obvio como hombre que soy, estoy dispuesto a bregar con lo que venga, me da mucha lástima pero mucha lástima el que siga sonando mi nombre de esa manera y casi todas las veces sea por mi propia culpa [...]”, lee parte de sus disculpas.

Los Vaqueros de Bayamón se coronaron campeones del BSN y añadieron el campeonato número 16 para la franquicia tras vencer a los Atléticos de San Germán en seis juegos en una competitiva serie final.