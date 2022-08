El armador Carlos Arroyo Bermúdez se expresó, en las redes sociales, ante el retiro y homenaje del #7 de la Selección Nacional, número con el que representó a la isla por muchos años.

Ayer, durante el partido en el que la isla quedó victorioso ante Brasil, se homenajeó, de manera sorpresa, al exjugador de baloncesto.

“Ayer será por siempre uno de los días mas especiales de mi vida. El Baloncesto me sigue poniendo en deuda. Nunca soñé con estos momentos. Mis metas siempre fueron jugar en la NBA y representar a mi país por lo mas alto. Tuve el privilegio de hacerlo por muchos años. Hoy me llena de orgullo y me honra lo surreal que se siente pensar que el #7 será por siempre retirado y recordado junto a mi legado.¡Gracias! 🇵🇷❤️”, escribió Arroyo Bermúdez en Instagram.

Arroyo se destacó en la Selección Nacional desde sus inicios en el 2002, clasificando a la isla en el séptimo lugar en el Mundial de Indianápolis.

En el triunfo sobre el “Dream Team” de los Estados Unidos en las Olimpiadas del 2004, Arroyo Bermúdez agarró su camiseta y sacudió el nombre de Puerto Rico, imagen que recorrió el mundo.