Carlos Beltrán realizará querella contra Federación de Béisbol ante el COPUR

Carlos Beltrán dijo hoy que realizará una querella en contra de la Federación de Béisbol de Puerto Rico en el Comité Olímpico de Puerto Rico, luego que trascendiera que el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, buscaría excluir a los veteranos beisbolistas Carlos Beltrán, Carlos Delgado y Carlos Baerga del “staff” del Clásico Mundial

Beltrán, catalogó de “desprecio” y “ofensa gratuita” las alegadas intenciones del presidente de la Federación de Béisbol de PR, de excluir a los Carlos.

“Es una lástima su posición y me sorprende sobremanera, porque no existe ninguna justificación para eso. Sin embargo, me reitero que como siempre, estoy en la mejor disposición de ayudar a nuestro equipo de Puerto Rico de la forma en que sea. Estaré haciendo una querella en contra de la Federación de Béisbol de Puerto Rico ante el Comité Olímpico de Puerto Rico sobre esta ofensa injustificada”, señaló Beltrán.

Quiles niega que haya expresado exclusión de candidatos

No obstante, Quiles dijo en declaraciones escritas que la Federación continúa trabajando el asunto junto al gerente general Eduardo Pérez y “oportunamente se harán los anuncios correspondientes”.

“Se ha creado una controversia innecesaria en relación al tema del cuerpo técnico del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Este es un asunto que la Federación de Béisbol de Puerto Rico continúa trabajando junto al gerente general Eduardo Pérez y oportunamente se harán los anuncios correspondientes”, dijo.

“En ningún momento he expresado la exclusión de persona alguna en la evaluación de candidatos. Somos afortunados de contar con grandes talentos para considerar y conformar un cuerpo técnico de primer orden. La Federación de Béisbol de Puerto Rico continuará trabajando en la agenda pendiente, sin distraernos con asuntos irrelevantes y discordantes”, sostuvo.