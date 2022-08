Baloncesto. Puerto Rico Little Lads & Lassies realiza torneo inclusivo en su trigésimo primera edición. (suministrada)

Con un historial de inclusión que alcanza la trigésimo primera temporada del Torneo Regional Little Lads y la décimo novena competencia regional Little Lassies, este año Puerto Rico Little Lads & Lassies, amplía el alcance de la competencia que incluye a niñas y varones, para lograr que cada uno de los cinco mil participantes tenga un tiempo en cancha, informó el presidente de la organización, Carlos Miguel Vázquez.

“Para esta edición que inicia el 20 de agosto, nuestra Junta ha determinado fomentar aún más la integración de los participantes, reforzando que todo participante vea acción en el partido. Por lo tanto, para el torneo masculino se jugará el formato de 5-2-5, en el cual se garantiza que todo participante de cada equipo tiene que jugar como mínimo un periodo del juego. Mientras, en el torneo femenino se jugará como tradicionalmente se ha jugado; formato de 5-5 libre, garantizándole la participación al mínimo de jugadoras a inscribir, diez”, detalló el presidente.

La primera etapa comenzará en Ponce y luego los juegos se trasladarán a toda la isla. En la categoría Little Ladds 13 a 16 años masculino participarán 192 equipos, para un total de 2,304 jugadores aproximadamente. Mientras, en el Torneo Femenino Little Lassies de 7 a 18 años participarán 81 equipos, con unas 972 jugadoras.

La segunda etapa de la competencia comenzará el 10 de septiembre en Ponce y luego los juegos se realizarán a través de toda la Isla. En la categoría 6 a 12 años y en la de 17 años participarán unos 253 equipos, para unos 3,036 jugadores, aproximadamente.

Mientras, Luis M. Irizarry Pabón, alcalde de Ponce -ciudad sede de ambas inauguraciones-, dijo que “el deporte promueve la sana competencia, además de aportar a una mejor salud y al desarrollo de varias destrezas en el ser humano. ¿Qué mejor que comenzar en las primeras etapas de la vida, como esta Liga que incluye a niños y adolescentes? Felicito a Puerto Rico Little Lads and Lassies y a la familia Vázquez al emprender esta nueva edición del torneo, así como a los cronistas deportivos que distinguen. A la vez, me uno al reconocimiento de los canasteros Gary Browne Ramírez y Ángel Daniel Rodríguez Tricoche. Sin duda, son grandes referentes para esta nueva generación de deportistas”.

También estuvo presente en la conferencia de prensa el secretario de Recreación y Deportes (DRD), Ray J. Quiñones Vázquez, quien manifestó que “felicitamos a Puerto Rico Little Lads Basketball & Lassies por hacer que el deporte sea inclusivo. Esto coincide con el plan de acción del Departamento de Recreación y Deportes que busca llevar el deporte y la recreación a todos los niños y las niñas alrededor de la Isla. Corresponde a todos los que estamos ligados de una manera u otra a la acción deportiva ser entes de cambio y de inclusión”.

Reconocimiento a comentaristas deportivos y dos baloncelistas

Varios comentaristas deportivos son reconocidos por su gran aportación a la Liga de Baloncesto Puerto Rico Little Lads Basketball & Lassies.

“Los integrantes de la Junta de Directores decidimos realizar este merecido reconocimiento a Jhonny Flores, Walter Ortiz Zabala, Manuel “Manny” Gómez, Héctor Meléndez, Junior Lugo Marrero y Luis Lugo, en la misma conferencia de prensa para hablar sobre el torneo, celebrada en Ponce”, indicó Carlos Miguel Vázquez.

Mientras, la edición número 31 del Torneo se le dedica a dos destacados jugadores del Baloncesto Superior Nacional; Gary Browne Ramírez y Ángel Daniel Rodríguez Tricoche.

Ambos deportistas participaron durante su niñez en el programa y conquistaron múltiples logros a través de todos los años que estuvieron activos.

Cabe destacar que ambos jugadores fueron desarrollados en Puerto Rico bajo varios clubes de baloncesto de nuestro País y ambos nos han representado a nivel internacional representando a Puerto Rico desde el nivel infantil, juvenil y hasta en el nivel adulto.

“Estos dos canasteros nos llenan de orgullo y satisfacción. Son ejemplo de todo lo que nuestros niños y niñas pueden lograr en el deporte del aro”, sostuvo el presidente de la organización.

En adición, como tradicionalmente se ha realizado, les fueron otorgados donativos a varias fundaciones que han sido apadrinadas por la Liga. Estas son: Fundación Casa Ronald McDonald ‘s, Fundación Go Gogo de Cáncer Pediátrico, Fundación Mirta Enid Cáncer del Pulmón y la Fundación Por una vida más digna.

Además, “para este año, buscando apoyar a nuestros jóvenes en todas las facetas no solo deportivas, se ha concretado un acuerdo colaborativo con el programa Puerto Rico Youth Challenge en el cual buscamos ayudar y colaborar para poder impactar a transformar a más jóvenes a través de todo Puerto Rico”, indicó el director del Torneo.