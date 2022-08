Se acerca la 8va edición del “Lola Challenge Weekend”

El tradicional y esperado evento “Lola Challenge Weekend” celebra este año su 8va edición y contará con la participación de 2,500 corredores locales e internacionales, que se darán cita del 9 al 11 de septiembre en el Castillo San Felipe del Morro en San Juan.

El evento reconocido internacionalmente, contará con Jorge Pabón “Molusco” como padrino y es el único acontecimiento deportivo en la isla que consiste en completar tres carreras distintas: 5K, 10K y un medio maratón (21K) en un mismo fin de semana.

En el 2021, el “Lola Challenge Weekend” se realizó de manera exitosa y participaron 1,500 corredores. Es por lo que la producción del evento decidió ampliar para esta 8va edición a 2,500 participantes y parte de lo recaudado de la venta de espacios, será a beneficio del Centro Comprensivo de Cáncer.

“Luego de ver el respaldo que obtuvimos el año pasado, decidimos aumentar los espacios y de esta manera, conseguir más ayuda económica para el Centro Comprensivo de Cáncer. Esa siempre ha sido nuestra meta, poder colaborar con entidades sin fines de lucro que necesitan el apoyo de todos. Le agradeceremos eternamente a “Molusco”, quien de inmediato aceptó nuestra invitación a formar parte del evento y sin duda, ha sido una grata experiencia su colaboración”, indicó Zenaida Gutiérrez, Presidenta de la Junta de Directores de la organización.

Por su parte, Pabón añadió: “Siempre he colaborado con diferentes causas y esta vez, no fue la excepción. Además de ser un evento que promueve un estilo de vida saludable al que yo me estoy acoplando, estamos ayudando a que los pacientes de cáncer que no tienen los recursos económicos para costear sus tratamientos”.

Desde su primera edición en 2014, el “Lola Challenge Weekend” se ha destacado por ser un exitoso foro para los aficionados de los ejercicios y estilo de vida saludable. Asimismo, ha sido una excelente plataforma para el turismo deportivo, ya que anualmente logra reunir atletas de otros países como: México, República Dominicana, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, entre otros, alcanzando un gran impacto económico en los sectores de la hospedería y gastronomía en la Isla.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico nos complace apoyar este excelente evento, que en esta edición ha superado las 2,000 inscripciones de participantes locales y provenientes de otros países, a quienes les damos la bienvenida y deseamos que disfruten del evento y de su estadía en Puerto Rico. El Lola Challenge Weekend nos brinda la oportunidad de fortalecer la imagen de la Isla como un destino idóneo para realizar eventos multitudinarios de primera categoría, dirigidos al sector del Turismo Deportivo, que es tan importante para nuestra industria, además de que tiene un impacto económico aproximado de $1.3 millones”, expresó el director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado Santiago.

“Agradecemos a este grupo de mujeres emprendedoras por su compromiso con la salud de nuestro pueblo. También agradecemos su interés en ofrecer un donativo al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico para ese utilizado en servicios directos a pacientes de cáncer en necesidad”, comentó la Dra. Marcia Cruz Correa, Directora Ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.

El “Lola Challenge Weekend” comienza el viernes, 9 de septiembre con el 5K que tendrá su salida a las 6:00 de la mañana desde la Biblioteca Carnegie en la Avenida Constitución. El sábado 10, de septiembre a las 5:00 de la mañana el 10K arranca desde Cuartel Ballajá y el domingo, 11 de septiembre a las 4:30 de la mañana inicia el medio maratón (21K), también desde el Castillo San Felipe del Morro.

Además de las carreras, como parte del “Lola Challenge Weekend” el miércoles 7 y el jueves 8 de septiembre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. estará el “Fitness Expo” en el segundo piso de The Mall of San Juan (antiguo local de Nostrom), allí los participantes tienen la oportunidad de ver exhibiciones de los auspiciadores y registrarse.