Familia de Roberto Clemente demanda al gobierno y reclama unos $48 millones

Los hijos del astro boricua del béisbol, Roberto Clemente, entablaron una demanda federal contra el gobierno de Puerto Rico en la que alegan que se violaron sus derechos propietarios sobre la marca registrada “Roberto Clemente” en varias acciones gubernamentales y reclaman que se detenga el uso de la marca, que se les pague $3,150,000 por el uso temporero del nombre de su padre y $45 millones por daños.

La demanda fue radicada el pasado 5 de agosto en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Es una acción civil que reclama derechos de propiedad intelectual bajo el Lanham Act. Los demandantes son Clemente Properties que es la organización de la familia Clemente. Pertenece a Roberto Clemente, Jr., Luis Roberto Clemente y Roberto Enrique Clemente, hijos del astro boricua. Los demandados son: el gobernador, Pedro Pierluisi, la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen M. Vélez Vega, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Rey Quiñones y la Autoridad para el Distrito de Convenciones. La abogada que lleva el pleito es Tanaira Padilla.

En la acción legal se plantea que la marca de Roberto Clemente está en uso desde 1955 y fue registrada por Clemente Properties en la Oficina Federal de Patentes y Registro. “El reconocimiento mundial de Roberto Clemente como un héroe deportivo y humanitario no fue accidental, sino que se trabajó por parte de su familia”, plantean al sostener que “Roberto Clemente” es una marca registrada. Aluden a que ya han detenido múltiples instancias de intentos para usar la marca Roberto Clemente.

Las acciones gubernamentales que dan paso al pleito son las que establecieron el marbete y la tablilla conmemorativa a Roberto Clemente. Los hijos plantean que no fueron consultados y que como es de conocimiento público que son los propietarios de la marca de Roberto Clemente, la gente puede pensar que el dinero será para la familia. Incluso, sostienen que por ello han sufrido ataques en los medios de comunicación y en su diario vivir.

Así mismo, impugnan la ley que creó el Distrito Deportivo Roberto Clemente mediante la cual se pasan a la nueva entidad los terrenos que habían sido donados a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y se asigna la supervisión a la Autoridad para el Distrito de Convenciones. También cuestionan una ley que crea el Fondo para el Distrito deportivo Roberto Clemente. Destacan en su reclamación que bajo las leyes aprobadas se permite al gobierno entrar en acuerdos con terceros para desarrollo y operación del Distrito Deportivo Roberto Clemente, todo ello “en violación a los derechos propietarios de la marca Roberto Clemente”.

En la demanda se plantea que el propio Roberto Clemente creó Ciudad Deportiva Roberto Clemente y que ahora se crea un esquema para despojar a Ciudad Deportiva Roberto Clemente de esta iniciativa. “La marca Roberto Clemente se está utilizando para levantar fondos que están dirigidos a destruir su sueño: La Ciudad Deportiva Roberto Clemente. La marca no puede utilizarse para esos propósitos”, aseguran.

Se relata que Ciudad Deportiva operó por años las facilidades y terrenos que ahora pasaron al nuevo Distrito Deportivo Roberto Clemente hasta que el gobierno detuvo el financiamiento. Que esta acción creó una mala imagen para la familia Clemente. “Las acciones de los oficiales gubernamentales ha provocado pérdida de oportunidades de negocio para los demandantes”, se alega.

Reacciona el representante Ángel Matos

El representante popular y portavoz de la Mayoría en la Cámara, Ángel Matos García, catalogó como vergonzosa y bochornosa la demanda incoada por los hijos de Roberto Clemente, por cobro de comisiones de marbetes y tablillas conmemorativas al 50 aniversario del “Hit 3000″ del astro puertorriqueño.

“No me toma por sorpresa la acción legal contra estas iniciativas, ya que desde el año pasado la familia Clemente había adelantado que quería sacarle dinero para uso familiar al marbete, la tablilla conmemorativa. Sin embargo, no incluyen en la demanda la Ley 67 de traspaso de los terrenos, reconociendo lo que evidentemente es claro, que lo que entrega una Asamblea Legislativa en el 1973, una Asamblea Legislativa en el 2022 lo puede retirar. De nuestra parte, estaremos dando apoyo técnico y jurídico al gobierno de Puerto Rico para atender esta situación. No descarto que en el pleito se incluyan todos nuestros expedientes y el peritaje necesario, para combatir esta demanda frívola, bochornosa y vergonzosa, que incluye como teoría jurídica que si alguien utiliza el color amarillo hay que darle dinero a los Clemente, como reza la demanda. Ciertamente hoy es un día triste para el deporte puertorriqueño y una vez más queda demostrado que el fin de lucro y beneficio personal es lo que mueve a los hijos del Astro boricua Roberto Clemente”, precisó el Representante.

“Daremos la batalla en los tribunales y una vez ganemos este caso, tomaremos acción legal con esta familia para que desista de estos mecanismos de chantaje y extorsión que en varias ocasiones ya sea a artistas plásticos del país, al Distrito de Convenciones, empresas particulares, y coleccionista de memorabilia, entre otros, son víctimas de la familia Clemente que acostumbra mediante carta amenazarlos para sacarles dinero. Es hora de poner punto final a esto. Daremos la batalla en el foro Federal, Estatal o donde sea que tengamos que intervenir”, finalizó el representante Matos García.

Aquí puedes ver la demanda:

15918730027 by Metro Puerto Rico on Scribd