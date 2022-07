Ramón Clemente recibe el premio “Impacto social del año” en el BSN

El Baloncesto Superior Nacional informa que Ramón Clemente, de los Cangrejeros de Santurce ha sido galardonado con el premio Impacto Social del Año 2022 por su gesta comunitaria durante la temporada. Es la primera ocasión en la que BSN otorga el premio Impacto Social, con el fin de reconocer las acciones positivas, de asistencia o ayuda comunitaria organizadas por sus jugadores fuera de la cancha.

Clemente organizó varias actividades de entrega de alimentosa personas sin hogar en distintas comunidades de San Juan. Es la primera ocasión en la que BSN otorga el premio Impacto Social, con el fin de reconocer las acciones positivas, de asistencia o ayuda comunitaria organizadas por sus jugadores fuera de la cancha.

“A través del curso de mi carrera he estado cada vez más envuelto con la comunidad. Los niños y las personas sin hogar son un enfoque para mí a la hora de ayudar. Este año me lesioné empezando la temporada y no sentí tener el tiempo para darle atención a eso pero sentí hacer una pausa de todos modos e hice un tweet diciendo que el mes de junio lo iba a dedicar a la gente de Puerto Rico.”, expresó Clemente como inicio de su camino a impactar desde su trinchera.

“Re-conecté con mi pana Ricky (Santiago) que coordina todo para mí y con el equipo de Rimas quienes me han ayudado grandemente. Hacemos las cosas pasar que es lo importante al final del día. Después de eso es encontrar una localidad y hemos conectado positivamente con el Refugio en El Viejo San Juan, llamamos y coordinamos a ver si se podía hacer allí.”

El barrio que defendió Ramón la temporada 2022 tuvo como nombre inicialmente San Mateo de Cangrejos, por la Iglesia que fue la primera estructura arquitectónica de importancia en el lugar y por la cantidad memorable de palancas por el área. Como uno de los barrios más poblados en la ciudad de San Juan y Puerto Rico (69,469 Censo 2020), también abarca gran parte del porcentaje de pobreza en San Juan. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico informó que un 36.6% de familias viven en pobreza en la capital.

“También vivir en Santurce y ver toda la pobreza que hay, especialmente en Navidad… vi tanta gente en las calles que decidí no llegar a casa y asegurarme que todos pudieran comer al menos esa noche de Navidad. Eran muchos, muy triste de presenciar y no se sentía bien conducir por allí, ver esto todos los días y no hacer nada cuando sí puedo aportar y hacer al menos algo.”, añadió a quien apodan “Moncho”.

Y aunque es un sentimiento con el que muchos se podrían identificar no todos llevan hasta la última acción posible eso de hacer algo por los demás. Aquellos que lo hacen podrían estar de acuerdo en que es muy especial lo que se siente después de hacerlo.

“Es refrescante, saber que le hice el día a alguien y escuchar lo agradecidos que están… no lo hago para recibir espaldarazos, no lo hago por dinero, no lo hago por nada de eso, solo lo hago por tratar de hacerle el día a alguien y porque pienso que todos merecen recibir actos de bondad… es muy difícil de describir, lo que puedo decir es que al final de un día en el que estuve haciendo trabajo caritativo me siento con tremenda paz cuando me voy a dormir porque justo así es que siento que deberíamos tratarnos, es difícil de explicar pero es un sentimiento de plenitud.”, dijo Clemente.

Los Cangrejeros de Santurce hicieron nuevamente del Coliseo Roberto Clemente su casa para ésta temporada. Ese Cangrejero mayor en el campo del beisbol que bautiza el nombre del Coliseo, es aun hoy, figura deportiva emblemática y legendaria por su trabajo caritativo.

Ramón abraza las coincidencias como cargar el apellido Clemente en la espalda de su camisa de jugador profesional, practicar y jugar en el Clemente, ser un Cangrejero y encontrar plenitud en ayudar.

“Soy su fan. Sé que Roberto trabajó duro y es genial poder compartir ese apellido, siento que sería una desilusión cargar este apellido y no trabajar como él. Fuera de la cancha él marcó el ejemplo para mí, es una gran influencia. Aun sigo aprendiendo sobre las cosas que Roberto hizo y trato de seguir sus pasos para ser al menos la mitad del hombre que él fue.”, concluyó el jugador de 10 temporadas en el BSN.

El Impacto Social del Año 2022 fue seleccionado mediante votación a través de un formulario que fue enviado a personal administrativo de los equipos participantes en la temporada, a quienes le fue requerido votar por un jugador y dirigente de entre los equipos contrarios.

Clemente consiguió 34 puntos, seguido de su compañero de equipo José Juan Barea con 28, y el centro de los Capitanes de Arecibo Chinemelu Elonu con 12.

