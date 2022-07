Se retira la jugadora de voleibol Vanessa Vélez

Luego de 18 años como atleta profesional, la cialeña, Vanessa Vélez, anunció hoy, martes, su retiro como jugadora de voleibol, confirmó a través de sus redes sociales la franquicia de Las Valencianas de Juncos.

“Con mucha humildad y agradecimiento me dirijo a todas las personas que han apoyado mi trayecto en el volleyball. Me siento contenta y orgullosa de todas la experiencias y logros que obtuve en estos 18 años como atleta profesional. Agradezco a todos los entrenadores que aportaron en mi formación como deportista”, dijo Vélez, quien terminó su carrera deportiva siendo una de las máximas anotadoras de la liga.

En declaraciones escritas, Vélez agradeció a todas las personas que la apoyaron en su desarrollo como jugadora.

“Llevo conmigo hermosos recuerdos que nunca olvidaré y atesoraré por siempre. El volleyball me preparó para ser una mujer resiliente. Gracias a este hermoso deporte y todos los obstáculos que enfrenté me siento capaz de luchar en este camino llamado vida. El volleyball me enseñó a levantarme cuando caigo y a sacar las fuerzas para seguir adelante”, agregó.

La mundialista le dedicó su trayectoria profesional a su madre, Carmen Sánchez.

“Mi mamá es jefa de familia desde que tengo un año. Dedicó su vida a sus tres hijas. Nunca tuvo un “no” para faltar a una práctica mía o de mis dos hermanas. Desde mis comienzos en este deporte, siempre estuvo desde las gradas apoyándome. Gracias mami por todo lo que hiciste, sin ti hubiera sido imposible”, finalizó.