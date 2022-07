Celebran segunda edición del Camuy Summer Fest

El municipio de Camuy anunció hoy la celebración de la segunda edición del evento deportivo y festival playero Camuy Summer Fest del viernes, 22 al domingo, 24 de julio en el balneario Peñón Brusi.

El alcalde, Gabriel Hernández Rodríguez, informó que como parte de la actividad se llevarán a cabo torneos de vóleibol y tenis de playa, y baloncesto 3 pa’3 en diversas categorías y para los cuales se instalaron canchas en el área del evento. Además, destacó que este año, Toro Verde regresa con un zipline, lo cual se convierte en un gran atractivo durante el festival.

“Como parte de la oferta cultural y deportiva, este fin de semana, el Departamento de la Juventud y Recreación y Deportes, organizó el Camuy Summer Fest en el cual esperamos la participación de más de 15 mil visitantes. Es importante destacar que es un evento que se lleva a cabo sin costo para la administración municipal ya que contamos con sobre 100 auspiciadores”, señaló el alcalde de la conocida Ciudad Romántica.

Durante el Camuy Summer Fest habrá oferta artesanal y se presentarán múltiples espectáculos artísticos entre ellos Los Rufianes, Pirulo y la Tribu, La Secta Allstar, Michael Stuart, Oscarito y Rumba Caliente, entre otros. Asimismo, el evento servirá para reconocer el desempeño de jóvenes atletas camuyanos que tuvieron una participación destacada en los Juegos de Puerto Rico este año. También se rendirá homenaje a jóvenes cuya labor en áreas como la agricultura, trabajo comunitario, escutismo y modelaje, entre otras disciplinas, fue sobresaliente.

Hernández Rodríguez informó que las actividades del viernes inician a las 3:00 p.m. y culminan cerca de las 12 a.m. El sábado arrancan a las 9:00 a.m. y terminan a las 12:30 p.m. Sobre los eventos destacados para este día, el alcalde mencionó las clínicas de baloncesto a cargo del Mario Butler, exjugador de la NBA. El domingo las actividades comienzan a las 4:00 a.m. con la celebración del Dúalo Romántico, una carrera pedestre y de ciclismo, y clausuran a las 12:30 a.m. con la presentación de Oscarito.

“Nos hemos preparado con todos los elementos de seguridad y de organización para recibir miles de visitantes en un ambiente familiar con el propósito de que disfruten de la gastronomía, deporte y cultura de Camuy y con esto incentivemos la economía local”, concluyó el alcalde.

Para inscripciones los interesados deben comunicarse al (787) 898-3050.