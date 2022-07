Juanma López y La Peki explican altercado ocurrido ayer en Guaynabo

Juanma López explicó en un video junto a su pareja, Andrea “La Peki”, Ojeda por qué el exboxeador quería “darle” a Gallo The Producer luego de la pelea final de Gallimbo Sport en Guaynabo.

López relató que la riña entre ambos no es nueva. Según el expúgil, Gallo ya le había faltado el respeto en intercabios escritos, por lo que López ya le había advertido que cuando se vieran frente a frente le reclamaría.

Y así fue. Indicó López que ayer Gallo al subirse al ring comenzó a gritarle improperios y tras acabar la pelea de la que salió derrotado ante Sammito Santana, López se acercó y los ánimos se caldearon.

“Este muchacho se vive su personaje y le falta el respeto a las personas. Es una persona que constantemente, en diferentes ocasiones se me ha cagado en la madre y me ha retado, entonces las madres se respetan. Yo no me le cago en la madre a nadie para que nadie se me cague en la madre a mí. Ya el brincó la raya”, dijo en un video publicado junto a Ojeda en las redes sociales.

“El sabe que directamente yo le escribía a él y le dije que en su momento dado, cuando nos viéramos de frente íbamos a hablar. Tan pronto llego a la pelea, el sube al ring, del ring pega a hablarme”, añadió.

“Desde el ring empieza a cagarse en mi madre y entonces yo le digo par de cosas. Tu eres un ma... bi... porque realmente eso se lo dije. Y tan pronto el hace la ridicules de pelea que hace, él se baja del cuadrilátero y me acerco donde él para decirle bien claro en la cara y qué pasó ahora. Cuando le dije dime lo que me tienes que decir ahora, dímelo de frente, me dice, ‘me cago en tu madre’ y me lanza un golpe que no me da y yo también le lanzo un golpe que tampoco le di porque teníamos una vaya en el medio. No me dejaron llegar a donde él”, apuntó.

Tanto López como La Peki aseguraron que Gallo lo que busca en desviar la atención luego de no tener la mejor actuación ayer durante la pelea celebrada en Guaynabo. Gallo The Producer se retiró a los dos minutos del 4to por KO técnico. Gallo dijo que se retiraba porque puedía coger un mal golpe y tiene familia.