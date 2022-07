¿Esta será la última temporada de Tom Brady en la NFL?

Tom Brady:



"Realmente no sé cuándo dejaré de jugar. Yo diría que es año tras año. Quiero dar todo lo que tengo y ver dónde estoy…¿Podría ser este mi último año? Claro. No lo sé. ¿Puedo cambiar de opinión?. Absolutamente. Me he dado cuenta de que no me quedan 5 años”



