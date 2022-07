Se va “sold out” el evento deportivo “Debut y Despedida”

Con la totalidad de los boletos agotados, el ya exitoso evento “Debut y Despedida”, presentado por Universal Promotions y Gallimbo Sports, a celebrarse este sábado, 16 de julio en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo, todos los cañones apuntan a su transmisión en vivo por “Pay-Per-View”.

“Hemos reafirmado que este es el resurgir del boxeo profesional en Puerto Rico”, mencionó Javier Bustillo, Presidente de Universal Promotions. “Estamos agradecidos con el alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, quien nos ha abierto las puertas para presentar el evento deportivo más importante del año. Este sábado tendremos casa llena en el ‘Quijote’ Morales. Esto ha superado las expectativas. Hay muchos fanáticos que no pudieron comprar boletos, pero tienen la oportunidad de adquirir el PPV en www.ticketera.com y/o www.gallimbo.com. Tendremos un evento internacional, con peleadores de México, Nicaragua, Argentina y el mejor talento joven de Puerto Rico. Este es el comienzo de una nueva era del boxeo en Puerto Rico.”

Por su parte, O’Neill expresó que “desde que Bustillo nos trajo la idea de este evento, nos comprometimos a apoyar. Este será un evento con mucho talento joven, que promete ser de gran éxito. El mundo entero lo podrá ver, y pueden tener por seguro que seguiremos apoyando para realizar otros eventos del agrado del pueblo aquí en Guaynabo.”

En el combate estelar de la noche, Samuel “Sammito” Santana y Jonathann “Gallo The Producer” Rosario dejarán a un lado sus pleitos de redes sociales, esto para poner fin a una de las riñas más acaloradas de los últimos años y combatir a seis asaltos de manera profesional y avalado por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico.

“Estoy bien emocionado por todo lo que está pasando”, dijo “Sammito” Santana. “Han sido 17 años, y ahora me despido del boxeo como atleta. Tener a peleadores como Ryan Pino y ‘Zurdo’ Rosario, que los he visto desde sus comienzos, y que puedan ser parte del evento de mi despedida, me llena de orgullo. El sábado le contestaré sobre el ring a ‘Gallo The Producer’ todos los mensajes que me ha enviado y he dejado en leído. Me he preparado bastante bien para mis 37 años. Simplemente el sábado, me encargaré de darle a ‘Gallo’ la bienvenida al boxeo profesional.”

Mientras, “Gallo The Producer” indicó que “este siempre fue mi sueño, el convertirme en boxeador profesional. El día de la pelea voy a hacer mi trabajo como boxeador profesional. ‘Sammito’ Santana no tiene ‘break’ para ganarle a un tipo como yo. Soy una maravilla. Yo no me voy a presentar el día de la pelea como ‘Gallo The Producer’. De ahora en adelante, yo soy Jonathann “El Entertainer” Rosario. Les recomiendo que no se pierdan el evento, ya no hay boletos, pero pueden comprar el ‘live streaming’ en www.gallimbo.com .”

Entretanto, el comediante e influencer Chente Ydrach, recalcó que “este evento comenzó como una idea, una locura, y se ha convertido en uno bien importante. Tenemos súper atletas en un evento internacional que podrá ser visto en todo el mundo por ‘live streaming’ adquiriéndolo en www.gallimbo.com . No es solo ‘Sammito’ y ‘Gallo’, sino que tenemos otros 14 atletas que vienen a dejarlo todo en el ring esa noche. Mucho talento, y nuestro compromiso es seguir apoyando ese talento. Honestamente, espero que este sea el comienzo de muchas cosas buenas en el boxeo.”

En el turno coestelar, el cotizado púgil cidreño, Luis Saúl “El Zurdo” Rosario, medirá fuerzas ante el nicaragüense Martin Diaz en combate pactado a 8 asaltos en el peso pluma.

En un duelo de invictos, dos de los principales prospectos boricuas en la división súper gallo, Juan Zayas y Alfredo “Salsero” Cruz, pondrán en juego sus respectivos invictos en pleito pactado a 6 asaltos.

El carismático púgil peso wélter, Ryan Pino, tendrá una interesante prueba ante el fuerte pegador argentino, Martín “La Bomba” Escobar.

En una batalla Puerto Rico contra México, el prospecto mayagüezano, Olajuwon “El Rayo” Acosta, chocará ante el azteca Francisco Bonilla, esto en una pelea pactada a seis asaltos en la división súper mosca.

En combates a cuatro asaltos, Eric “Erikito” Pabón se enfrentará a Steven Colón en la división súper gallo. Abisael Cotto se medirá ante Darwin Alvarez en la división ligera. Derick Ufares chocará ante Jonathan Rivera.

El costo del “Pay-Per-View” para “Debut y Despedida” será de $10.00 y podrá ser adquirido enwww.gallimbo.com y/o www.ticketera.com.