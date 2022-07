Pelota Doble A: Cargado segundo fin de semana del Carnaval de Campeones

El Carnaval de Campeones del Béisbol Superior Doble A entrará a su segundo fin de semana de acción este viernes, con encuentros en cuatro estadios desde las 8:00 pm.

Será un fin de semana crucial para las aspiraciones de los ocho equipos en contienda, con tres juegos para cada uno.

La tanda del viernes será encabezada por el choque entre los Toritos de Cayey (2-0) y los Azucareros de Yabucoa (1-1), en el estadio Néstor Morales de Humacao. Cayey, único equipo invicto del round robin, subirá a la loma al zurdo José Carlos Burgos.

Mientras, los Azucareros confiarán en el derecho Cristian González.Por su parte, los Peces Voladores de Salinas (1-1) visitarán a los Mets (1-1) en el estadio Moisés García de Guaynabo.

Por los locales abrirá el estelar zurdo Héctor Hernández y por Salinas hará lo propio el derecho Yadiel Rolón.

En otro encuentro, los Cardenales de Lajas (1-1) se medirán con los Mulos (1-1) en el estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos. Será un duelo de lanzadores zurdos, entre Luis Ramos y Luis Cintrón.

Además, los Arenosos de Camuy (0-2) enfrentarán a los Libertadores (1-1) en el estadio Hermanos Miura de Hormigueros. Por Camuy, subirá a la loma el veterano lanzador Fernando Cabrera y por Hormigueros, el estelar Brian Marrero.

En la jornada del sábado, jugarán Yabucoa vs. Salinas (en Cidra), Guaynabo en Cayey, Hormigueros en Lajas y Juncos en Camuy. Mientras, el domingo Juncos estará en Hormigueros, Camuy en Lajas, Guaynabo vs. Yabucoa (en Humacao) y Cayey vs. Salinas (en Cidra).

Bryan Collazo y Richard González: los bates más calientes

Los jugadores Bryan Collazo y Richard González registran el mejor promedio de bateo de la postemporada 2022, entre los ocho equipos activos en el Carnaval de Campeones. Son los únicos con promedio de bateo por encima de los .400.

Collazo, de los Libertadores de Hormigueros, batea para .488 en la postemporada con 21 hits en 43 turnos oficiales. Tiene 19 sencillos y dos dobletes. Además, 10 carreras anotadas y nueve empujadas.

Por su parte, González, de los Toritos de Cayey, cuenta con promedio de .425 con 17 inatrapables en 40 turnos. Acumula 12 sencillos y cinco dobletes con 10 carreras anotadas y siete remolcadas.

Los Peces Voladores se mudan a Cidra

Los Peces Voladores de Salinas jugarán como locales en el estadio Jesús María Freire de Cidra, este fin de semana, para albergar la gran cantidad que se espera para los choques frente a los Toritos de Cayey y los Azucareros de Yabucoa.