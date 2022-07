Adriana Díaz: “Aún me falta mucho por hacer”

La tenimesista Adriana Díaz aseguró que a pesar del éxito que ha alcanzado, aún no se visualiza como la atleta en la que quiere convertirse.

Díaz, medallista centroamericana y panamericana y quien actualmente ocupa la novena posición en el ranking mundial femenino, conversó con DePlayMaker en la entrevista One on One.

Durante la conversación, Díaz confesó su admiración por las medallistas olímpicas Mónica Puig y Jazmine Camacho-Quinn, quien sostuvo son fuente de motivación en su carrera deportiva. Aseguró que esas atletas demuestran gran poderío y carácter.

La sensación del tenis de mesa también habló sobre cómo ha manejado dejar a un lado las vivencias normales durante su crecimiento debido a los constantes entrenamientos, viajes y competencias desde que era niña.

Mira la entrevista completa: