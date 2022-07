Emocionado Fernando Cabrera con fanaticada de Cayey: “Verlos nuevamente me hizo sentir bien”

Aunque el resultado no favoreció a su equipo, el estelar lanzador Fernando Cabrera, fue el más aplaudido del juego entre los Toritos de Cayey y los Arenosos, el sábado, en el estadio Juan “Cheo” López de Camuy.

La segunda fecha del Carnaval de Campeones del Béisbol Superior Doble A preparó el escenario para el reencuentro de Cabrera con el equipo que representó por cuatro temporadas.

Era la primera vez que el experimentado lanzador le tiraba en contra a los Toritos, equipo al que ayudó a conquistar tres títulos de sección y un campeonato de Puerto Rico.

Durante la presentación de los actos protocolares, recibió el aplauso de pie de la fanaticada de Cayey, que llegó de forma masiva a la casa de los Arenosos. Luego, al subir a la loma, fue aplaudido nuevamente de manera efusiva y desde allí se quitó la gorra para saludar al equipo contrario.

”Verlos nuevamente me hizo sentir bien. Me llenó de orgullo, se sintió súper bien. La fanaticada reconoció la dedicación y el empeño que di por ese equipo por los cuatro años que estuve, no solo dentro del terreno, también fuera. Es el agradecimiento de uno ver lo que uno les enseñó a ellos como persona, la persona que soy. Fue algo súper bueno”, dijo el lanzador.

Cabrera salió de los Toritos previo al comienzo de esta temporada, siendo uno de los cambios de mayor impacto. En el canje, pasó a los Arenosos junto al también lanzador derecho Jonathan Pacheco. Cayey recibió al lanzador derecho Freddie Cabrera y el lanzador zurdo Juan Carlos Burgos.

“Es una fanaticada que sigue a su equipo en todas partes. Verlos allí apoyando a su equipo, pero también sé que aunque estoy del otro lado, muchos querían verme nuevamente estando en un montículo dándolo todo en un terreno de juego, que fue lo que les enseñé. Me llena de orgullo, porque sé que en este caso somos de equipos contrarios, pero es bonito ver ese aplauso de agradecimiento por lo que representé jugando para los Toritos de Cayey y por lo que representé para la fanaticada”, indicó.

El lanzador dijo sentirse contento de ver a Cayey de regreso en un Carnaval de Campeones, luego de haber sido eliminados en la final de sección en 2021.

”Ver a Cayey nuevamente en un Carnaval de Campeones es bueno no solo para el pueblo, también para la Doble A, porque es una fanaticada unida y que sigue a su equipo donde quiera que va. Siempre es bueno tenerlos en competencia porque motiva e inspira el deporte”, estableció.

Los Toritos se impusieron con resultado 7-4, gracias a ramillete de tres anotaciones en la novena entrada. Cabrera tiró 8.1 entradas y perdió el juego con seis carreras permitidas, siendo dos inmerecidas.

Cayey es el único equipo del Carnaval de Campeones que juega para 2-0, mientras Camuy quedó rezagado en el sótano del round robin con 0-2.