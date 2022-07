Pujols y Cabrera estarán en el Juego de Estrellas

CHICAGO (AP) — Miguel Cabrera se mostró fascinado tras averiguar que participaría en otro Juego de Estrellas. Y hay algo que hizo la noticia aún mejor: Se le eligió junto con Albert Pujols.

Los dos toleteros, con cinco premios combinados al Jugador Más Valioso, fueron incorporados el viernes a los rósters para el Juego de Estrellas por el comisionado Rob Manfred, quien hizo uso de una atribución que le da el nuevo acuerdo laboral, que le permite reconocer la trayectoria de un jugador por liga.

“Albert y Miguel son dos de los mejores jugadores de su generación”, dijo Manfred al hacer el anuncio. “También han representado con excelencia las tradiciones del béisbol en la República Dominicana y en Venezuela las dos últimas décadas”.

“Son dos grandes cuyos logros merecen este reconocimiento especial”, añadió.

Es la undécima vez que el dominicano Pujols, de 42 años, es convocado al Juego de Estrellas y la primera desde el 2015. Cabrera, venezolano de 39 años, fue seleccionado por 12da vez y primera desde el 2016.

“Siempre he admirado a Albert”, dijo Cabrera. “Siempre he seguido su carrera. Es uno de los mejores bateadores que he visto en mi vida. Ser parte de esto juntos será maravilloso”.

Pujols regresó a los Cardenales en marzo, mediante un contrato de un año y 2,5 millones de dólares para reencontrarse con la novena con la que inició su carrera. El dominicano, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2005, 2008 y 2009, se desvinculó de los Cardenales en el 2011, en que firmó un contrato de 10 años y 240 millones de dólares con los Angelinos. La mayor parte del 2021 jugó con los Dodgers.

Tiene un promedio al bate de por vida de .296 y está quinto en la tabla histórica de jonroneros, con 683 batazos de cuatro esquinas, detrás solo de Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Alex Rodríguez (696).

Está además tercero en la tabla histórica de carreras empujadas con 2.168. Lo superan únicamente Aaron (2.297) y Ruth (2.214).

Actualmente batea de .200, con cuatro jonrones y 18 impulsadas en 125 turnos al bate.

En marzo dijo que pensaba retirarse el terminar esta temporada.

El venezolano Cabrera fue el Más Valioso de la Liga Americana en el 2012 y el 2013. En el 2012 encabezó la liga en bateo con un promedio de .330, cuatro jonrones y 139 empujadas, pasando a ser el primer ganador de la Triple Corona de las Grandes Ligas desde que Carl Yastrzemski se alzó con ella en 1967.

“Es una oportunidad de hablar con todos los peloteros”, dijo Cabrera. “Tienes una oportunidad de hacer preguntas y de aprender cosas. Es divertido, porque es la única vez que podemos estar juntos, sentarnos y hablar de todo. Es un buen momento para conocer a la gente y para hablar de la pelota”.

Cabrera dijo que agradece la llamada telefónica que le hizo Manfred, quien le preguntó si quería “ser parte del Juego de Estrellas”.

Jugando con los Marlins y los Tigres, tiene un promedio de por vida de .310, con 505 cuadrangulares y 1.835 empujadas. Está bateando de .308, con tres jonrones y 31 impulsadas en el 2022, la novena temporada de un contrato de diez años y 292 millones de dólares con Detroit.

El nuevo contrato da a Manfred el derecho a “agregar un jugador al róster de cada liga, en reconocimiento de sus logros a lo largo de su carrera”.

Estas selecciones se suman a los 32 miembros de cada róster..