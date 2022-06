Puerto Rico queda eliminado del Mundial de 3x3 tras derrota contra Francia

Dolorosa derrota luego de estar ganando 18-14.



PUR🇵🇷 19 SRB🇷🇸 21



Próximos partidos el jueves Jun 23:

5:55AM vs New Zealand🇳🇿

11:55AM vs Francia🇫🇷

📺@wapadeportes pic.twitter.com/QNDC8SC5z9