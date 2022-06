Andrew Redmayne, el portero bailarín que llevó a Australia a clasificar a Qatar 2022

La Selección de Australia rompió con todo pronóstico y superó a su similar de Perú para clasificarse a la Copa del Mundo de Qatar 2022, gracias a la sorpresiva actuación del guardameta Andrew Redmayne.

El portero de 33 años detuvo el último cobro de la tanda, lo que le dio el pase a su equipo al Mundial.

Sin embargo, en redes sociales, llamó la atención el particular estilo que tenía el meta para poner nerviosos a sus rivales.

Y es que, el arquero australiano bailaba de una manera peculiar, pues se movía a lo largo de la portería para poner nerviosos a sus rivales.

De hecho, Andrew fue el arma secreta del timonel Graham Arnold, ya que lo mandó al campo en los minutos finales del tiempo suplementario.

El estratega sabía de la capacidad de su guardameta, motivo por el que tomó la decisión de hacerlo ingresar al campo en el segundo lapso extra.

En cada previa de la ejecución de penaltis, Redmayne se movía de una singular manera, lo que terminaba por desconcentrar a sus rivales.

El último peruano en tomar la pelota fue Luis Advíncula, elemento que sufrió los estragos de los nervios y el australiano le detuvo su cobro.

La carrera de Andrew tuvo su mejor episodio en este encuentro de Repechaje, por lo que será inolvidable.

El portero australiano arrancó su camino en el balompié profesional en 2007, cuando el A.I.S. le dio la oportunidad de incorporarse a su plantilla.

Ha sido parte de varios clubes en Australia. Incluso, nunca ha tenido la oportunidad de emigrar a otro país, por lo que su carrera la hizo, completamente, en su nación.

Estuvo en equipos como Central Coast, Brisbane Roar, Melbourne Heart, Melbourne City, Western Sydney y, actualmente, se mantiene en el Sydney FC.

De hecho, Redmayne sólo ha disputado dos encuentros con su selección, siendo el de Perú el más relevante, al darse a conocer como el portero bailarín.

“Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y además quiero que se pongan nerviosos, que el arco les resulte más chico de lo que es. No siempre me da resultado”.

— Andrew Redmayne, portero de Australia