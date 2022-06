Mónica Puig confirma que se retira de las canchas de tenis

La tenista puertorriqueña, Mónica Puig, anunció su retiro de las canchas de tenis tras una larga carrera que comenzó en las categorías juveniles hasta lograr una medalla olímpica.

Puig quien se encuentra trabajando con la cadena ESPN para las transmisiones en español confirmó su retiro debido a lesiones que ha tenido en los pasados años que no le permiten seguir compitiendo.

“Hoy día es un día especial para mi porque anuncio mi retiro del tennis, es muy difícil porque durante estos dos años he intentado regresar a mi mejor nivel y hacer todo lo posible, sea cirugías, todo lo que es rehabilitación, con mi familia y llegué a un momento en que mi cuerpo me dice no más y tuvo que tomar esta fuierte decisión de alejarme de las canchas de tenis”, expresó Mónica Puig.

Puig es la primera atleta en ganar una medalla de oro para la delegación de Puerto Rico en unas olimpiadas tras vencer a Angelique Kerber en las olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro.