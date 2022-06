COPUR agradece a Mónica Puig su legado y carrera con la delegación de Puerto Rico

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) expresó el lunes su agradecimiento a la tenista Mónica Puig, tras la jugadora anunciar su retiro de la competición en entrevista con un medio internacional de deportes. La boricua se convirtió el 13 de agosto de 2016 en la primera atleta compitiendo por Puerto Rico en ganar la primera medalla de oro olímpica para el país, para el deporte del tenis y el género femenino.

La presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez, y el delegado de la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA, en inglés) y el tesorero del organismo olímpico, Humberto Torres, agradecieron en conferencia de prensa virtual la participación de la puertorriqueña en varios eventos del ciclo olímpico junto a sus compañeros de delegaciones desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Amanecimos con sentimientos encontrados”, dijo Rosario Vélez. “Conversé con ella esta mañana. Me informó su retiro antes de hacerlo público. Ella está con muchos sentimientos de tristeza. Ella está haciendo lo correcto”, indicó la presidenta del COPUR.

La tenista de 28 años expresó en entrevista con la cadena de deportes ESPN que la causa de su retiro fue “una dura pelea de tres años con lesiones y cuatro cirugías, mi cuerpo ya no puede más. Esta decisión no es fácil porque me hubiera encantado retirarme en mis propios términos, pero a veces la vida te depara otros planes y tenemos que abrir nuevas puertas que conducen a posibilidades emocionantes”.

En su trayecto vistiendo los colores patrios sumó tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en las ediciones de Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y dos, plata y bronce, en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Toronto 2015. A nivel profesional, se le reconoce su primer título de la WTA ganado en el 2014 y estuvo entre el Top 40 de las mejores tenistas profesionales.

“Por parte del comité ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico la recordaremos como una campeona. Llevó a sonar el himno a lo más alto del podio. ¡Nuestro agradecimiento! Es una atleta muy querida”, reconoció Rosario Vélez.

“En una parte, es una noticia triste, porque me hubiera gustado verla en las canchas y en la delegación París 2024 con Jasmine (Camacho Quinn, campeona olímpica en los 100 metros vallas en Tokio 2020). Aquí seguiremos pendientes de ella. Estaremos siempre presente”, confesó la primera mujer en presidir en COPUR y vivir la experiencia de escuchar, hasta el momento, dos veces el himno de Puerto Rico en Juegos Olímpicos con la medalla de oro con Puig en Río 2016 y Camacho Quinn en Tokio 2020.

Por su parte, el delegado de la PRTA, Humberto Torres, dijo “sentir mucha tristeza, por un lado, y mucha alegría por el otro. Es un momento de celebrar su carrera. Tuve la suerte de que cuando ella empezó, yo estaba con ella”.

“Nunca dijo que no. Desde la FEDCUP juvenil estuvo representando con orgullo a Puerto Rico. Desde ese momento nunca dijo que no para representar a Puerto Rico. ¡Dios me dio esa suerte! Es una felicidad haber compartido con ella”, recordó Torres.

En el 2016, Puig recibió el galardón de mejor atleta del mundo por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales en una actividad celebrada en Doha, Catar.