Jhivvan Jackson solicita transferencia a la Selección Nacional de Panamá

El armador Jhivvan Jackson solicitó a la Federación Puertorriqueña de Baloncesto un cambio de ciudadanía deportiva para concretar su deseo de jugar por la Selección Nacional de Panamá.

Jackson pidió la transferencia a través de una carta dirigida al licenciado Yum Ramos, presidente de a la Federación Puertorriqueña de Baloncesto.

“A toda la fanaticada del baloncesto de Puerto Rico les quiero comunicar, por este medio, que he decidido representar a la selección nacional de Panamá en los eventos internacionales de FIBA (Federación Internacional de Baloncesto). Soy hijo de madre puertorriqueña y de padre panameño. Ambos me han inculcado el amor a mis raíces, tanto puertorriqueñas como panameñas. He podido, durante mi vida, enriquecerme de ambas culturas que me han hecho una mejor persona. Por lo que esta decisión, que sé marcará mi vida y mi carrera, ha sido muy difícil para mí”, expresó.

“Vengo de una familia del baloncesto, por lo que este deporte es mi vida. He aprendido de mi familia el respeto a las instituciones que dirigen este deporte. Por tal razón, ya le he informado a la Federación Puertorriqueña de Baloncesto, a través de una carta a su presidente el Lcdo. Yum Ramos, mi decisión, acompañada de mi agradecimiento por la oportunidad brindada. De igual forma le expresé mi deseo de que me permita estar donde entiendo será lo mejor para mi carrera profesional, por lo que en dicha carta hago mi solicitud formal para el cambio de ciudadanía deportiva debido a que jugué en la selección de Puerto Rico U-17, en el Centrobasket 2015 y Campeonato FIBA U-18 en el 2016, momento en que mis padres firmaron los documentos requeridos para mi participación en dicho Torneo”, manifestó en la misiva.

De igual manera, agradeció a su familia y sus fanáticos su apoyo a su carrera deportiva. “No espero que entiendan mi decisión, pero sé que estarán siguiendo mi carrera y siempre nos unirá la pasión por este maravilloso deporte que es el Baloncesto”, concluyó.