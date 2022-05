Fiscal de Colorado desestima cargos contra Jerry Jeudy

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Tras la petición de la fiscalía, un juez de los suburbios de Denver desestimó el martes los cargos contra el receptor de los Broncos Jerry Jeudy tras una disputa con su novia y que lo llevó a prisión.

La juez de la Corte de Distrito del Condado de Arapahoe Chantel Contiguglia cerró el caso después de que la oficina del fiscal del Condado de Distrito presentó una moción para desestimar los cargos, indicó Eric Ross, portavoz de la 18ma Oficina del Fiscal de Distrito.

Contiguglia también desalojó la audiencia para llegar a un acuerdo y que está programado para el martes en la tarde, indicó Ross.

Esto le permitirá a Jeudy asistir a la práctica de los Broncos del martes si está saludable. Estuvo fuera el lunes debido a una dolencia de espalda.

Jeudy, de 23 años, fue arrestado el 12 de septiembre en la casa de la pareja en un suburbio de Denver después de su novia reportó que había bloqueado sus pertenencias y del bebé en su auto para evitar que regresaran a Virginia.

Lo arrestaron bajo sospecha de interferencia criminal de segundo grado reforzada con violencia doméstica, un delito menor, y tuvo que pasar la noche en prisión hasta que pudiera presentarse frente a un juicio debido al segundo cargo.

Al día siguiente en la corte, la mujer le informó a Contiguglia que no se sintió amenazada durante la disputa y que no hubo contacto físico. Pidió que retiraran los cargos contra Jeudy.

Tras la audiencia el abogado de Jeudy, Harvey Steinberg, indicó que Jeudy no cometió ningún crimen y que el caso no debió tener la etiqueta de violencia doméstica debido a que no hubo violencia o intento de violencia.

“Cosas malas le suceden a buenas personas y ese fue el caso aquí”, aseguró Steinberg.

Jeudy, la 15ma selección del Draft 2020 proveniente de Alabama, sumó 90 atrapadas para 1.323 yardas y tres touchdowns en dos temporadas con Denver. Se perdió casi toda la campaña anterior con un esguince en el tobillo.