Dirigente de MLB protestará durante himno de Estados Unidos para exigir acción del gobierno tras masacre en Texas

Ante el escenario que vive Estados Unidos tras la masacre en la escuela ocurrida esta semana en Texas, varias figuras deportivas se han expresado exigiendo acción por parte del gobierno. Una de estas voces es la del dirigente de los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas, Gabe Kapler, quien dijo que se negará a salir al campo de juego durante el himno nacional en forma de protesta por la dirección política del país.

Kapler se expresó con la prensa deportiva antes del comienzo de la serie contra Concinnati.

“No pienso salir para el himno en el futuro hasta que me sienta mejor acerca de la dirección de nuestro país”, dijo Kapler. “No espero que mueva la aguja necesariamente. Es algo que siento lo suficientemente fuerte como para dar ese paso”.

El mánager también escribió en su blog criticando dúramente a los políticos que reciben dinero de campaña por parte de organizaciones que apoyan el uso de armas de fuego. Del mismo modo indicó que se deben tomar en consideración medidas y letes de control de armas mucho más estrictas.

En una publicación titulada “Hogar de los valientes”, Kapler escribió: “Elegimos a nuestros políticos para que representen nuestros intereses. Inmediatamente después de este tiroteo, nos dijeron que necesitábamos puertas cerradas y maestros armados. Se nos dieron pensamientos y oraciones. Nos dijeron que podría haber sido peor y que solo necesitamos amor.

“Pero no nos dieron valentía y no somos libres. ... No somos libres cuando los políticos deciden que las industrias de los cabilderos y las armas son más importantes que la libertad de nuestros hijos de ir a la escuela sin necesidad de mochilas a prueba de balas y ejercicios de tiro activo”.

Kapler continuó escribiendo: “Cada vez que coloco mi mano sobre mi corazón y me quito el sombrero, estoy participando en una glorificación de autocomplacencia del único país donde tienen lugar estos tiroteos masivos. El miércoles salí a la cancha, escuché el anuncio mientras rendíamos homenaje a las víctimas en Uvalde. Incliné la cabeza. Me puse de pie para el himno nacional. Metallica hizo riffs de guitarras City Connect. Mi cerebro dijo que se arrodillara; mi cuerpo no escuchó. Quería volver a entrar; en cambio, me congelé. Me sentí como un cobarde. No quería llamar la atención sobre mí. No quería quitarle nada a las víctimas ni a sus familias...”

Kapler dijo que el día del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, “sabía que no estaba mentalmente en mi mejor lugar y sabía que estaba relacionado con algunas de las hipocresías del himno nacional y cómo coincidió con el momento del silencio y cómo dos cosas no se sincronizaron bien para mí, pero no pude entenderlo en tiempo real y me tomó un par de días juntar todos mis pensamientos”.

Esta semana un joven de 18 años entró a la escuela Robb en Uvalde, Texas donde con un arma de fuego le quitó la vida a 19 estudiantes y dos profesoras.

Otras figuras del deporte como el dirigente de los Golden State Warriors, Steve Kerr, estalló en una conferencia previa al partido contra los Mavs y se expresó indignado contra los políticos que no toman acción para detener este tipo de incidentes violentos.