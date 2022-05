Chicky Starr, Barrabás y Profe encabezan primer torneo de escuelas de lucha libre

Metal Siebens Productions, Puerto Rico Wrestling Association (PRWA) y Matias Entertainment presentan el Primer Torneo de Escuelas de Lucha Libre y el evento: Worlds Collide, el viernes 3 de junio, en el Coliseo Ángel Luis “Cholo” Espada de Salinas, a partir de las 7:00 de la noche. La entrada y la trasmisión del evento son totalmente gratis.

Víctor Siebens, organizador del concepto informó que el torneo será entre dos escuelas de lucha libre, el Martillo Wrestling Club de Jorge Ocasio y Ponce Pro Wrestling de Melvin Mitchell Nazario, donde cada escuela llevará cinco estudiantes a participar para sacar al estudiante ganador que obtendrá un premio en efectivo de 100 dólares y un contrato en la nueva PRWA, para luchar en Puerto Rico y Estados Unidos. También se realizará una Batalla Campal, donde el triunfador se ganará una Copa y 40 dólares en efectivo. Los estudiantes participarán en varias pruebas en el ring, de movidas, llaveos y su desempeño en el micrófono.

Todo esto será evaluado por un jurado que se compone de tres leyendas como lo son “El Maestro” Barrabás, “El Rey de la Lucha Libre” ChIcky Star y “Su Majestad” El Profe, acompañados por Barrabás Jr. y el luchador mexicano, Aero Boy. Los ganadores irán a la final y serán evaluados por seis fanáticos para obtener el ganador del torneo. El cartel incluye de tres luchas adicionales: Maestro vs Maestro, Demente vs Ricochet; Aero Boy vs Rayo (Perú) y Myles Hawkins vs Michael Walker.

El mismo día a las 1:00 de la tarde se llevará a cabo la conferencia de prensa en el Restaurante Full Moon de Salinas. Tanto la conferencia de prensa y el torneo se trasmitirán por tres plataformas en Facebook, YouTube y la Radio que se Vé: www.metalrockstationprtv.com.