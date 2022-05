Canelo Álvarez ya cocina tercera pelea contra Triple G

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez confirmó su regreso a los cuadriláteros para el mes de septiembre, y su rival sería el kazajo Gennady Golovkin, con quien completará la trilogía luego de un empate en 2017, y una victoria muy cerrada en 2018.

“Seguramente sí (voy a volver a pelear con GGG). Ya teníamos ese contrato con DAZN, entonces tenemos que seguir lo que empezamos. Creo que por ahora son las dos peleas más importantes del boxeo, la trilogía con Golovkin y la revancha con Dmitry Bivol porque aunque desafortunadamente perdimos, no quiere decir que no lo voy a intentar otra vez”, declaró el campeón en el marco de la presentación de su torneo “No golf, no life” en el Estado de México.

Aceptó que le dolió mucho la derrota del 7 de mayo ante el ruso Dmitry Bivol, pero no se desanima y buscará una revancha porque le gusta arriesgarse para tener grandeza.

“A nadie le gusta perder, es un sentimiento muy feo y en lo personal soy una persona muy competitiva que siempre le gusta ganar. Como hombre hay que reconocer cuando pierdes y así hay que tomarlo, tal cual. Intentamos subir de peso, ganar otro campeonato en las 175 libras, no se logró y como ya dije, no quiere decir que no lo voy a volver a intentar. Lo deseché de esa manera, veo todo el panorama, estoy intentando cosas que nadie hace, soy una persona que arriesga para tener grandeza y así lo voy a seguir haciendo, así que me siento bien, orgulloso”, afirmó.

El tapatío se dio tiempo para responder a las críticas de su ex promotor Óscar de la Hoya quien aseguró que una de las razones de su derrota ante el ruso Bivol fue que “ha estado jugando mucho al golf”.

“Es mejor tener amor a otro deporte que a otras cosas (adicciones)”, respondió el pelirrojo.

Álvarez Barragán estuvo en México para jugar su propio torneo “No golf, no Life”, el cual tuvo como objetivo reunir empresarios y personalidades del deporte y del espectáculo para generar recursos en apoyo al golf mexicano para que niños y jóvenes con talento tengan la oportunidad de desarrollarse. El pugilista agregó que algún día le gustaría jugar al golf de manera profesional.

Saúl Álvarez busca la trilogía con Triple G. (Osvaldo Aguilar/MEXSPORT)

“De querer, claro que quiero pero hay que ser realistas. Es un deporte muy difícil en el que tienes que empezar desde niño, pero veremos dijo el ciego”, finalizó.

De esta manera, se empieza a vislumbrar la cartelera de septiembre, una de las fechas más importantes del año para el boxeo mexicano.

