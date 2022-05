Amanda Serrano asegura que con tres minutos hubiese noqueado a Katy Taylor

Amanda Serrano está convencida que ganó la pelea que tuvo ante Katy Taylor, aunque dos jueces hayan tenido otra apreciación. Pero más segura está de que si los asaltos hubiesen sido a tres minutos como propuso en algún momento, hubiese conseguido el nocaut.

En su regreso a Puerto Rico, Serrano compartió con el público en Arena Medalla donde habló con Metro sobre todo lo que representó haber sido estelar en una cartelera que vieron millones de personas y en la que ganó un millón de dólares. “Me siento demasiado contenta porque todo lo que hago es para mi isla. Ver la gente y los jóvenes me toca el corazón”, dijo de entrada la boxeadora que ha conquistado títulos en siete divisiones.

La púgil aseguró que luego de ver la pelea con detenimiento, ella ganó seis de los diez asaltos. “Yo creo que esa pelea no hubiese llegado a decisión si fuese a tres minutos”, dijo Serrano. Las reglas del boxeo femenino establecen que los asaltos son de dos minutos contrario a los varones que son de tres minutos.

Así mismo, sostuvo que es muy difícil tratar de establecer qué pasó por la mente de los jueces que no le dieron la pelea.

Entre las opciones de la boxeadora todo indica que la revancha es una ruta asegurada, aunque dice que también podría hacer peleas de defensa de sus campeonatos en peso pluma. Serrano sostiene que lo más seguro la revancha con Taylor será en Irlanda y que de concretarse debe asegurar un nocaut para ganar.

Con eso en mente, la boxeadora no ve que tenga que hacer mayores ajustes a su entrenamiento. Sino ser consistente. “Entrenaría igual, no puedo decir que entrenaría más fuerte porque yo tenía aire, tenía el poder para ganar. Podría tratar de ganar velocidad, pero en realidad creo que hice todo lo correcto en el primer campamento de entrenamiento. Entrené bien, entrené fuerte como siempre lo he hecho y creo que gané esta pelea, así que no se que más pueda hacer para asegurar una victoria, solo sería asegurar el nocaut”, sostuvo Serrano.

La revancha será una pelea grande, por lo que la boxeadora puertorriqueña asegura que la bolsa debe ser mayor al millón que ganaron en la pelea anterior. Sobre una tercera pelea Serrano-Taylor, la boricua sostiene que le gustaría la idea de que fuese en Puerto Rico, pero también podría ser en Las Vegas o Dubai, en términos de una pelea lucrativa para las boxeadoras que ya demostraron que pueden vender un gran evento.