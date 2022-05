Mets vencen a Nacionales; rata aparece en Washington

WASHINGTON (AP) — No hay duda de que esta rata era de verdad. Parece que estos Mets también lo son.

Un roedor corrió por el jardín justo antes de que James McCann conectara un elevado de sacrificio que inauguró la pizarra durante un ataque de seis anotaciones en el sexto inning, para que Nueva York se impusiera el martes 4-2 en el parque de los Nacionales de Washington.

El venezolano Carlos Carrasco estuvo cerca de llegar a la séptima entrada otra vez sobre el montículo.

La imagen de la rata en la pantalla gigante del Nationals Park provocó un gemido de rechazo por parte de algunos de los 21.955 espectadores. Otros ovacionaron la aparición de la especie inesperada en una noche en que se permitió que los seguidores de los Nacionales ingresaran con sus perros.

“Esa rata tuvo suerte de que éste fuera el día en que se permitieron los perros en el parque y no el sábado de gatos”, bromeó Jennifer Mastin Giglio, vocera del club, mediante un mensaje de texto.

El incidente trajo a la memoria lo ocurrido hace un año. El 8 de mayo de 2021, Francisco Lindor y Jeff McNeil se enfrascaron en una discusión durante un juego luego de que ambos se equivocaron y dejaron pasar una roleta.

Poco después, los demás jugadores de los Mets se marcharon por el túnel a toda prisa.

Muchos pensaron que trataban de detener una riña entre sus compañeros, pero Lindor dio otra explicación.

“Yo dije: ‘Nunca he visto una rata de Nueva York’. Así que nos fuimos, corriendo, quería ver una rata de Nueva York, y (McNeil) se enojó conmigo y me dijo: ‘Ésa no es una rata, es un mapache’”.

Algunos no creyeron aquella historia en una campaña aciaga. Esta vez, no hubo duda.

Carrasco (3-1) laboró seis innings y dos tercios, en los que permitió un jonrón solitario de Riley Adams en el quinto.

La derrota fue para Carl Edwards (0-1).

Por los Mets, el puertorriqueño Lindor de 5-2. El dominicano Starling Marte de 5-0. El venezolano Eduardo Escobar de 4-0 con una anotada.

Por los Nacionales, el venezolano César Hernández de 4-0. Los dominicanos Juan Soto de 4-1, Nelson Cruz de 4-2, Maikel Franco de 3-1, Víctor Robles de 2-0. El cubano Yadiel Hernández de 4-0.