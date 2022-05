Sin UPR Bayamón la competencia de porrismo de la LAI

Los 16 veces campeones de porrismo en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), los Vaqueros de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, no se presentaron anoche a competir en el retorno del evento presencial en Ponce. La institución alegó que fue por el tema del COVID-19 y reorganización. Así las cosas, los Tarzanes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez conquistaron el título.

El rector de la UPR de Bayamón, Miguel Vélez Rubio, explicó que su institución decidió no presentar al equipo por pasar por “un proceso de reorganización y verse afectado por el contagio del virus del COVID-19 semanas antes”. Sin embargo, este diario supo que hubo una determinación interna en el equipo de no participar porque no se sentían cómodos con el nivel de competitividad que pudiesen presentar.

“Para nosotros es una gran tristeza no haber participado del evento. Nuestro equipo es de primer año y fue muy difícil la reorganización en el tiempo de la pandemia. También, varios de ellos se afectaron por el contagio del virus semanas antes del evento. Fue una decisión muy difícil el no venir a competir y defender nuestros campeonatos”, dijo Vélez Rubio en declaraciones escritas.

Mientras, entre los que sí se presentaron al coliseo hubo competitividad. La rivalidad en el evento de porrismo entre los recintos de Mayagüez y Rio Piedras de la Universidad de Puerto revivió anoche cuando los Tarzanes y las Juanas se proclamaron campeones del evento como parte del Festival Deportivo 2021-2022 de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Sin embargo, las Jerezanas y los Gallitos si lograron la victoria en el evento de baile.

Mayagüez obtuvo 75.30 puntos mientras que Río Piedras consiguió 64.40 puntos. En esta competencia, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón ya lleva 16 campeonatos, pero este año, decidieron no competir.

Las Jerezanas y los Gallitos de la UPR de Río Piedras desbancaron a los pasados monarcas las Pioneras y los Pioneros de la Pontificia Universidad Católica con puntuación global de 189.20 puntos versus 186.30 puntos.