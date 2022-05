Niurka Marcos habla de su próximo encuentro con Osvaldo Ríos en “La casa de los famosos 2″

Durante un vídeo en vivo en Instagram, la cubana Niurka Marcos habló de su próximo encuentro con el boricua Osvaldo Ríos en “La casa de los famosos”.

Confirman a Osvaldo Ríos para “La casa de los famosos 2″

Marcos en una entrevista con el venezolano Rodner Figueroa, aseguró que tuvo un tórrido romance con Ríos, quien le pidió que durante el ‘show’ no lo revelara.

“Como nosotros ya quimbamos... y él me pidió que yo no dijera nada a nadie que habíamos quimbado... ahora si me tira los perros le voy a decir ‘no, porque tú me dijiste que no le dijera a nadie. Yo voy a echar la mirada para otro lado”, dijo entre risas la cubana.

La nueva temporada, donde los famosos estarán monitoreados 24/7, comenzará el próximo martes a través de Telemundo en Estados Unidos y Puerto Rico.

Entre los concursantes confirmados se encuentran; Julia Gama, Toni Costa, Laura Bozzo, Ivonne Montero, Eduardo Rodríguez, Brenda Zambrano, Luis “Potro” Caballero, Salvador Zerboni y Lewis Mendoza, entre otros.

El ganador o ganadora del ‘show’ se llevará 200 mil dólares en efectivo.