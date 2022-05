Reasignan 26 juegos para concluir fase regular de la Doble A

El director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Efraín Williams González, anunció la reasignación de 26 juegos para esta semana, como parte de la conclusión de la temporada regular 2022 del Béisbol Superior Doble A.

El calendario presenta 10 juegos para este miércoles, uno para el jueves, ocho el viernes y siete el sábado.Como parte de la jornada del miércoles, Cidra jugará en Comerío, Hormigueros en San Sebastián, Humacao en Maunabo, Yabucoa vs. Patillas (en Humacao), Río Grande en Juncos, Cabo Rojo en Peñuelas, Coamo vs. Guayama (en Salinas), Gurabo vs. Loíza (en Fajardo), Fajardo en Las Piedras y Sabana Grande en Yauco. Todos a las 7:30 pm.

El jueves, Santa Isabel visitará a Salinas desde las 7:30 pm.

Por su parte, el viernes a las 8:00 pm, Cataño estará en Guaynabo, Juncos en Gurabo, Loíza en Fajardo, Cayey en Aibonito, Añasco en San Sebastián, Maunabo en Humacao, Yauco en Lajas y Guayama en Salinas.Mientras, el sábado a las 7:30 pm, San Sebastián en Hormigueros, Cabo Rojo en Lajas, Peñuelas en Yauco, Cidra en Aibonito, Loíza vs. Río Grande, Patillas en Humacao y Maunabo vs. San Lorenzo (en Las Piedras).