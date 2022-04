Hacen ruido los boricuas en NYC en apoyo a Amanda Serrano

NUEVA YORK - La noche más anticipada de la semana, día hermoso en la ciudad de Nueva York , las maracas suenan por las calles. Por los pasillos del Madison se escucha murmurar un “parece que todos quieren ver pelar a dos mujeres”.

Las peleas previas —que incluyen peleas masculinas— ya comenzaron. Otras peleas en la cartelera:

Galal Yafai vs. Miguel Cartagena - Por el título internacional de peso mosca del CMB

Reshat Mati vs. Joe Eli Hernández - Peso welter

Khalil Coe vs. William Langston - Peso semipesado

Austin Williams vs. Chordale Booker - Por el título vacante de peso mediano continental de las Américas de la AMB

Skye Nicolson vs. Shanecqua Paisley Davis - Peso pluma femenino

Jessie Vargas vs. Liam Smith; súper welter

Franchon Crews Dezurn vs. Elin Cederroos; Por los títulos súper medianos de la AMB, CMB, OMB y FIB

Ayer en el pesaje se sintió la emoción y la energía de anticipación. Los boricuas necesitan esto, el boxeo también, el deporte femenino más aún.

Esta noche Amanda Serrano, campeona unificada de las 126 libras, se enfrentará a la campeona indiscutible de las 135 libras, Katie Taylor, de Irlanda, en el Madison Square Garden, en duelo donde estará en juego los títulos de Taylor.

Se espera que la pelea suba al escenario aproximadamente a las 10:15pm, hora del Este. A esa hora, las gradas deben estar llenas, cosa inesperada para muchos. Una vez más Serrano hace historia solo cumpliendo con esta gesta.

“Hoy me levanto y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de representar a lo que yo más quiero, a mi isla Puerto Rico y mi gente. Nunca imaginé poder estar en este escenario tan grande donde mis ídolos ‘Tito’ Trinidad y Miguel Cotto le trajeron gloria a Puerto Rico. Se que soy una mujer y muchos no creen que esto es igual pero mi corazón no entiende eso. Yo siento el mismo orgullo por mi isla y mi gente y lo que sintieron ellos en sus momentos más grandes”, expresó la boricua en declaraciones escritas.

“Si Dios me permite, le podré regalar a mi isla lo que nunca hemos tenido en el boxeo, una campeona indiscutible. Lo daré todo y lo haré con mucho orgullo por ustedes”, agregó.

Con estas palabras la campeona le dio los buenos días a un pueblo que le ha demostrado su apoyo; esto promete ser una gran pelea.

Metro Puerto Rico ya se encuentra en el Madison Square Garden para llevarles todas las incidencias del encuentro boxístico. Pendientes a nuestra cobertura.