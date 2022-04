Amanda Serrano envía mensaje a los puertorriqueños antes de histórica pelea

La puertorriqueña Amanda Serrano envió hoy un mensaje a los puertorriqueños antes de la histórica pelea que tendrá esta noche contra la campeona indiscutible de las 135 libras, Katie Taylor, de Irlanda.

Serrano y Taylor protagonizarán la primera cartelera encabezada por mujeres en el Madison Square Garden.

“Hoy me levanto y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de representar a lo que yo más quiero, a mi isla Puerto Rico y mi gente. Nunca imaginé poder estar en este escenario tan grande donde mis ídolos ‘Tito’ Trinidad y Miguel Cotto le trajeron gloria a Puerto Rico. Sé que soy una mujer y muchos no creen que esto es igual, pero mi corazón no entiende eso. Yo siento el mismo orgullo por mi isla y mi gente y lo que sintieron ellos en sus momentos más grandes”, expresó Serrano, campeona unificada de las 126 libras.

Se espera que la pelea suba al escenario aproximadamente a las 10:15 p.m., hora del Este.

“Si Dios me permite, le podré regalar a mi isla lo que nunca hemos tenido en el boxeo, una campeona indiscutible. Lo daré todo y lo haré con mucho orgullo por ustedes”, comentó la campeona boricua.

“Los quiero, su campeona Amanda Serrano”, añadió.

