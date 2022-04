Amanda Serrano vuelve a otra cita con la historia deportiva

La rutina de Amanda “The Real Deal” Serrano es similar, en muchos aspectos, al resto de las personas; una mujer dedicada, que adora a su familia, le gusta ir de compras y no esconde su orgullo boricua. Comienza su día con una ducha, toma café, sale a correr e ir al gym, vuelve a casa y desayuna. Luego de sus diligencias y un ligero almuerzo la peleadora regresa al gimnasio para su rutina fuerte.

Es ahí donde su vida se distancia de la de muchos, completando su práctica de condicionamiento que incluye prensas militares, extensiones de tríceps, levantamiento de pantorrilla, calistenias y pesas barbell. Una vez finalizado el trabajo, Amanda regresa a la relajante realidad que nos habita a muchos, cenar en familia, mirar su programa favorito de tv hasta su hora de dormir.

Por otro lado, mientras muchos de nosotros no nos despegamos de nuestros celulares ni salimos de las redes sociales, Serrano toma orgullo en no contar con un teléfono móvil. La joven peleadora dice que es muy fácil distraerse con tanta opinión negativa que corre por las redes y prefiere concentrarse en sí misma. Tampoco tiene novio, entiende que este no es el momento para eso. Su único norte es ser ejemplar para las niñas de Puerto Rico y poner en alto el nombre de su esquina.

No es casualidad que su ardua entrega y motivación le hayan colocado como la campeona en siete divisiones de pesos distintos a pesar de haber comenzado su carrera a los 18 años, ni que a sus 32 cuente con un récord 41-1-1 con 30 KO. Tampoco es casualidad que sea portadora de los títulos WBC, WBO y el peso-pluma de la IBO, sin mencionar el récord 2-0-1 de la MMA. Nacida en Carolina, Puerto Rico y criada en Bushwick, Nueva York la triunfadora además de ser orgullosa de sus raíces, es un ejemplo magnífico para las mujeres en todos los ámbitos.

La paga y visibilidad del boxeo femenino han sido increíblemente bajas, ofreciendo a veces $500 por pelea. Es insólito pensar que teniendo más de cuatro cinturones de campeonato sobre el mantel las ofertas de Amanda fluctuaban bajo los $30,000.

Este sábado eso cambia, cuando por primera vez en la historia se presentan dos campeonas en el evento principal del Madison Square Garden pactado por sobre siete cifras. El enfrentamiento Amanda Serrano vs. Katie Taylor es el más importante de la carrera de ambas y colocaría a Serrano como la campeona indiscutible de Puerto Rico.

Sin embargo, la boxeadora puertorriqueña aseguró esta semana a la prensa en Nueva York que está tranquila. “Es como otro día en la oficina”, dijo en un evento de promoción en el Empire State Building. Según Amanda, el entrenamiento fue como para todas sus peleas. “Katie Taylor es una luchadora increíble. Es una gran campeona. Ella tiene el mismo objetivo que yo, así que estoy contenta y honrada de compartir el ring con ella”, dijo según reportó The Associated Press.

Amanda es una boricua muy similar a muchos de nosotros, pero este sábado tiene cita con la historia y sabemos que la historia no la defraudará. El pueblo de Puerto Rico también debe darse cita para ser testigo de cómo una de las nuestras hace historia y nos enaltece con su participación en un evento de primera clase, con una boxeadora de primera clase; nuestra Amanda “The Real Deal” Serrano.

