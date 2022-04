Las locuras de Mike: Estos son los escándalos más sonados de Tyson

Mike Tyson es uno de los mejores pugilistas en la historia del deporte de los guantes.

Su poder en el cuadrilátero lo llevó lejos, al grado de ser considerado uno de los libra por libra más poderosos de su época.

Sin embargo, “Iron Mike” siempre estuvo rodeado de polémica, por lo que fuera del cuadrilátero su indisciplina le trajo muchos problemas.

Precisamente, hace algunos días, el excampeón estuvo envuelto en un escándalo, al darse a conocer un video en el que golpea a un pasajero en un avión.

Tyson se encontraba en un vuelo comercial rumbo a Florida, pero un sujeto lo comenzó a molestar.

El púgil no tuvo paciencia y se le fue encima al hombre, quien resultó lesionado del rostro.

Personal de la aeronave intentó calmar a Mike, pero el excampeón lucía furioso, por lo que fue complicado detenerlo.

“Tyson se hartó de que el hombre siguiera hablándole al oído, le pidió que se calmara. Pero el testigo dice que empezó a lanzarle varios puñetazos cuando no estaba haciendo nada”.

Diversos reportes señalan que la persona agredida, aparentemente, estaba drogada, motivo por el que insultó a Tyson.

Mike tuvo una vida turbia fuera de los cuadriláteros, entre drogas, arrestos, acusaciones de violación, entre otras situaciones.

De hecho, una de las imágenes mas recordadas fue cuando pisó la cárcel, en donde permaneció durante tres años y ocho meses.

El 28 de junio de 1997, en su segundo enfrentamiento ante Evander Holyfield sucedió uno de los actos más polémicos en el boxeo mundial.

Y es que Tyson, en el round tres, se enfureció ante los constantes cabezazos de su rival, por lo que decidió morderle la oreja.

El boxeador estadounidense confesó que tenía una estrategia para dar positivo en los controles antidopaje.

Esta consistiía en utilizar la orina de su hijo o de su esposa, pues consumía sustancias que lo dejarían fuera de los cuadriláteros.

Actualmente, Mike tiene una compañía de marihuana en Los Ángeles, la cual lo ha ayudado a recuperar un poco de la fortuna que generó como boxeador.

“Dejé de tomar cocaína y beber. Ahora soy un hombre serio, todo cambió, toda mi vida. Ni siquiera pensé que podría sobrevivir. Luego descubrí la medicina natural y todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos, haciendo algo negativo. Ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida”

— Mike Tyson, boxeador estadounidense