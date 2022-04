Adrian Muñoz sigue sumando victorias para Puerto Rico en la Copa Mundo de Tiro con Arco

El buen paso del tiro con arco puertorriqueño en la primera etapa de la Copa Mundo que se celebra en Antalya, Turquía, continúa luego de Adrián Muñoz sumar dos victorias antes ganadores de múltiples medallas mundialistas y Olímpica en la modalidad de arco recurvo.

El joven arquero venció en su primer partido a Rick Van Der Ven de Holanda con marcador de 7-1 Muñoz superó al medallista mundialista en tres de las cuatro rondas, la única que no ganó fue un empate. Luego derrotó al medallista olímpico y mundialista, Heng Wei Chun de China Taipéi con puntuación 6-4.

En la ronda de los mejores 16 fue superado en un cerrado encuentro por el español, Miguel Alvarino 6-4, luego de entrar empates a cuatro la última ronda.

“Noveno ha sido lo más alto que he quedado en una Copa Mundo y la verdad esto me brinda seguridad de que voy por el camino correcto. Me enfrente grandes competidores y sin duda me hace falta más entrenamiento con arqueros de calibre mundial para llegar y mantenerse en su nivel”, comentó Muñoz luego de finalizar su participación en suelo turco.

Muñoz termina en el noveno lugar de esta primera etapa de la Copa.

Listo Pizarro para la semifinal

Jean Pizarro aseguró sentirse bien para su partido de semifinal de arco compuesto de mañana sábado 23 de abril frente al francés Adrien Gontier.

“Hoy por la tarde pude entrenar y hacer varias simulaciones. Para mañana saldré a disfrutar mi participación. He estado tirando muy bien toda la semana y creo que, como primera experiencia en este escenario, solo me resta disfrutar mi participación mañana”, indicó Pizarro.

El partido está programado para las 8:16 de la mañana, hora de Puerto Rico.

En la jornada de hoy viernes en compuesto mixto, Pizarro junto a Paola Ramírez terminaron en el noveno lugar. Estos fueron superados por la pareja de India, Kirar y Verma con marcador de 156-148.