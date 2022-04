Conoce a Blanca Burns, la árbitra mexicana de la NBA

En las últimas semanas, el nombre de Blanca Burns tomó fuerza en redes sociales, luego de que la árbitra mexicana está destacando en la NBA.

La originaria de Torreón, Coahuila, está cumpliendo uno de sus grandes sueños, al ser jueza central en el torneo más destacado de básquetbol en el mundo.

Diciembre de 2021 representa uno de los episodios más importantes en su carrera, pues fue su debut oficial.

El encuentro entre el Jazz de Utah y los Spurs de San Antonio fue el duelo que vio nacer su camino en el certamen.

La pasión por la duela comenzó a temprana edad, cuando en La Laguna conoció el básquetbol.

Precisamente, esta pasión la catapultó a migrar a Estados Unidos, primero a El Paso y más tarde a Oklahoma.

De hecho, en esta última entidad, fue parte de dos universidades, en las que jugó básquetbol.

Blanca culminó sus estudios y egresó como psicóloga, pero uno de sus profesores la ayudó a comenzar su camino como árbitra.

Una asociación que ayuda a niños necesitaba jueces para torneos internos, por lo que hizo las pruebas y quedó seleccionada.

Poco a poco fue escalando, hasta que en un campamento de verano, en Phoenix, fue vista por visores de la NBA, quienes notaron grandes cualidades.

Antes de dar el brinco al campeonato estelar, Burns tuvo un proceso de formación en una liga semiprofesional, la cual la ayudó a pulir muchos detalles.

Hoy, que ya es una realidad en la NBA, Blanca quiere fungir como un ejemplo para las niñas mexicanas, que tienen deseos de trascender a nivel internacional.

Uno de los momentos inolvidables en el certamen fue cuando LeBron James la felicitó por ser parte de la liga, situación que la dejó boquiabierta y con la emoción a flor de piel.

“Lo que espero hacer es inspirar a las niñas laguneras, a las niñas mexicanas, a los niños. Quiero que ellos sepan que sí se puede, que el camino no siempre va a ser fácil. Tuve una etapa que fue muy difícil para mí, me lastimé una rodilla, entonces no pude arbitrar por mucho tiempo, pero en vez de frustrarme me puse a estudiar y todavía mejoré.

“Habrá cosas que van a pasar durante tu camino, pero no dejes que eso te pare, tú puedes hacer todo lo que quieras. Sueña, porque sí se puede, anímate a hacer lo que tú quieras hacer. Quiero motivar e inspirar a todo mundo, si puedo, eso es algo que me hace muy feliz. Me siento muy bendecida de poder estar en esta posición. Todos los demás también lo pueden hacer”.

— Blanca Burns, árbitra mexicana de la NBA