Hijo de Cristiano Ronaldo enciende las redes por su parecido futbolístico

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, luego de tener una destacada trayectoria en el Viejo Continente.

El lusitano brilló con equipos como el Real Madrid, Juventus y Manchester United, en este último vive su segunda etapa.

Hace algunos años, al delantero se le metió en la cabeza convertirse en padre, pese a que no tenía una pareja estable.

Pero esto no fue impedimento para que el portugués cumpliera su sueño, por lo que buscó la manera de rentar un vientre.

Así el lusitano pudo convertirse en papá, luego del nacimiento de Cristiano Jr., el mayor de los cuatro retoños del futbolista.

El primer hijo de CR7 tiene en mente ser futbolista profesional, pues quiere emular los pasos de su padre.

Sin embargo, seguir el camino de su papá no será tarea fácil, ya que el delantero lusitano ha creado un legado que parece difícil de igualar.

Hace algunos días, el pequeño de 11 años encendiós las redes sociales, al mostrarse su debut en las canchas con las categorías inferiores del Manchester United.

A muchos seguidores de la web les sorprendió la calidad del hijo de CR7, al grado de que compararon su estilo con el de su padre.

De hecho, Cristiano Ronaldo Jr. marcó algunos goles, los cuales celebró de la misma manera que su papá.

Desde que tenía cinco años, el Jr. fue entrenado por CR7.

Incluso, el lusitano le ha inculcado mucha disciplina, la cual considera fundamental para triunfar en el balompié profesional.

De hecho, Cristiano le prohíbe a su retoño consumir comida chatarra, pues cree que la alimentación es importante para tener un mejor rendimiento en el terreno de juego.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Incluso, con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me agrada. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta.

“Es normal, tiene 11 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente; con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No lo voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”.

— Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United