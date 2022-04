Policía abre investigación a Cristiano Ronaldo por incidente con joven autista

La frustración de la última derrota del Manchester United por 1-0 ante el Everton podría salirle demasiado caro a Cristiano Ronaldo.

El astro portugués pagó los platos rotos con un joven autista, de 14 años, cuando abandonaba el terreno de juego tras el revés de su club en Goodison Park.

El delantero pasó hacia los vestidores y de un manotazo le tumbó el teléfono, en una agresión que quedó documentada y fue viralizada en las redes sociales.

Denuncia

“Es un matón, ha agredido a mi hijo”, denunció la madre del adolescente en las redes sociales. “Ronaldo simplemente pasó y de muy mal humor golpeó la mano de mi hijo haciendo caer su teléfono y continuó su camino. Mi hijo ya no quiere volver a ver un partido. Él tiene autismo y dispraxia. Era la primera vez que acudía al estadio”.

La policía de Inglaterra investiga a Cristiano Ronaldo. Ayer le reventó el móvil a un niño con autismo tras perder contra el Everton. Su madre lo ha denunciado: "Es un matón, ha agredido a mi hijo". Millonarios consentidos que no saben perder. pic.twitter.com/nt55xFAFJZ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 10, 2022

La policía de Merseyside, la región de Liverpool, anunció este domingo que abrió una investigación por posible “agresión” del delantero, de 37 años.

“Podemos confirmar que estamos en contacto con el Manchester United FC y el Everton FC tras los informes de un presunto asalto en el partido de fútbol Everton-Manchester United en Goodison”, indicó la policía.

“Cuando los jugadores abandonaban el campo a las 14.30 horas, se informó que un niño había sido agredido por uno de los jugadores del equipo visitante cuando salían del campo”, continuaron en su comunicado. “Se están realizando investigaciones y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton para revisar las imágenes y están realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito”.

Frustrado

La frustración de Cristiano Ronaldo se produjo no solo por la derrota, sino también porque su club quedó en la séptima posición, fuera de las posiciones para ir a la competencia europea en la próxima temporada.

El propio jugador reconoció su error de actitud y se disculpó en un mensaje en sus redes sociales, invitando al joven a un juego en Old Trafford, casa del Manchester United.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito”, escribió CR7. “Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”.