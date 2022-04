Beverly Ramos culmina maratón de Rotterdam

La corredora puertorriqueña Beverly Ramos culminó este domingo su participación en el Maratón de Rotterdam en la decimotercera posición.

La puertorriqueña deberá esperar hasta mayo para saber si clasificó al Campeonato Mundial de Atletismo, que se llevará a cabo en Oregon. Este evento está pautado del 15 al 24 de julio.

Ramos, quien actualmente ocupa el puesto número 98 en el ranking mundial, cronometró dos horas, 36 minutos y 56 segundos.

“Cruzo hoy la meta de mi maratón número 10. El maratón me ha enseñado a cada vez prepararme mejor, a anticipar, a seguir puliendo lo que funciona y cambiar lo que no. La batalla de hoy mental y física fue intensa luego del 30k, la mente pelió, el cuerpo no pudo. Lo más fácil pudo haber sido detenerme cuando ya no había vuelta atrás al ritmo aka “La Pared” y créanme hoy llegó tempranito a saludarme agarrándome de la mano hasta la meta”, expresó la corredora a través de sus redes sociales.